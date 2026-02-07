Bilbao riscalda i motori per la ventitreesima giornata di Liga dove l’Athletic, padrone di casa al San Mamés, si prepara ad accogliere il Levante in un duello che promette scintille. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 8 febbraio alle ore 16:15: i Leoni cercano di conquistare punti importanti nella corsa europea, mentre i Granotes sperano di strappare l’impresa lontano da Valencia. Gli occhi saranno puntati sicuramente su Nico Williams, sempre più trascinatore in maglia rojiblanca, mentre il Levante conta sulle invenzioni di Iván Romero e sull’imprevedibilità di Losada.

Le probabili formazioni: Williams e Guruzeta guidano i rojiblancos, Romero punto di riferimento dei Granotes

Le scelte della vigilia sono ben nitide per entrambe le formazioni, che dovrebbero affidarsi ad un modulo speculare, un classico 4-2-3-1 con tanti duelli sulle fasce e in mezzo al campo. Per i Leoni di Bilbao, Unai Simón difenderà i pali con davanti una linea a quattro composta da Jesús Areso, Aitor Paredes, Yuri Berchiche e Adama Boiro. Nei due in mezzo si muoveranno Alejandro Rego e Mikel Jauregizar, con Berenguer, Unai Gomez e Nico Williams a supporto della prima punta Guruzeta.



In casa Levante, Mathew Ryan vestito da saracinesca tra i pali, protetto da Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Kervin Arriaga e Alan Matturro sulla linea difensiva.

Ugo Raghouber e Pablo Martinez formano la diga davanti alla retroguardia, mentre il terzetto di trequartisti vedrà Kareem Tunde largo con Carlos Alvarez e Iker Losada, alle spalle dell’unico terminale offensivo Ivan Romero.

Quote: i Leoni nettamente avanti secondo William Hill

I bookmaker non hanno dubbi: la vittoria casalinga dell’Athletic Bilbao è considerata l’esito più probabile.

William Hill quota il segno "1" a 1.62, lasciando al successo del Levante un’alea ben più ampia con la quota fissata a 5.50. Il pareggio paga 3.70, opzione che tradisce cautela nelle previsioni per i più temerari. I favori del pronostico non possono che sorridere dunque ai padroni di casa, spinti dal calore infernale di San Mamés.

Dati alla mano: i numeri dei protagonisti più attesi (e di chi può sorprendere)

Tra le fila dell’Athletic, occhi su Álex Berenguer: centrocampista offensivo da 20 presenze stagionali (18 dal primo minuto), 1457 minuti in campo e un bottino personale di 2 reti e 2 assist.

Da sottolineare anche la sua capacità di creare occasioni: 34 passaggi chiave e 23 conclusioni, ben 16 delle quali indirizzate verso lo specchio. Non manca la generosità in fase di ripiegamento, con 17 tackle e 8 intercetti. Pur essendo spesso sacrificato negli ultimi minuti (12 sostituzioni), Berenguer resta il jolly sul quale puntano i Leoni.

Gorka Guruzeta, chiamato a sorreggere l’attacco rojiblanco, ha collezionato 19 presenze in campionato (1233 minuti) tornando spesso utile per la sua presenza fisica e il lavoro di sponda. Per lui 2 gol e 1 assist, ma soprattutto 14 passaggi chiave, 32 tiri (di cui 13 in porta) e 82 duelli vinti sui 200 totali, a segnalare la sua grinta nel corpo a corpo.

Nico Williams, punto fermo e talento cristallino dell’Athletic, spicca per volume e qualità offensiva: 18 presenze, 4 reti e 2 assist, 45 dribbling riusciti su ben 104 tentativi, segno di una costante ricerca dell’uno contro uno. Detiene anche 25 passaggi chiave e la responsabilità del rigore, realizzato e fallito a corrente alternata nell’attuale stagione, mentre sono già 22 i falli guadagnati che evidenziano la difficoltà degli avversari nell’arginarlo.

Sul fronte Levante, Iker Losada è pronto a insidiare la difesa basca con la sua rapidità: in 10 apparizioni (345 minuti) il giovane spagnolo ha trovato 2 reti con 8 conclusioni, riuscendo a essere pericoloso anche in fase di pressing (7 intercetti e 3 tackle).

Compagno di reparto e riferimento offensivo, Iván Romero, vanta numeri di rilievo: 18 gare, 4 gol e 1 assist, quasi tutte dal primo minuto, 110 duelli vinti e 48 falli subiti, a testimonianza di quanto la sua presenza sia difficile da gestire per le difese avversarie.

Tra i possibili outsider c’è Kareem Tunde: ha trovato meno spazio, ma nei suoi 327 minuti stagionali ha già mostrato generosità in copertura e capacità di inserirsi tra le maglie avversarie (5 tackle, 2 intercetti, 6 falli subiti), pur restando ancora a secco di reti.