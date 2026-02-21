Domenica 22 febbraio alle ore 15:00, lo Stade de l’Abbé Deschamps di Auxerre sarà teatro della sfida tra i padroni di casa dell’Auxerre e il Rennes, partita valida per la ventitreesima giornata della Ligue 1 2025/26. Un confronto importante che potrebbe indirizzare le ambizioni delle due squadre: i biancoblu padroni di casa inseguono punti salvezza e continuità, mentre il Rennes arriva con la consapevolezza dei propri mezzi e una leggera aura di favorita secondo i pronostici.

Le probabili formazioni di Auxerre-Rennes

L’Auxerre si prepara a scendere in campo con il consueto 4-1-2-3.

Tra i pali spazio a Donovan Leon, protetto dalla linea difensiva formata da Sy, Diomande, Okoh e Akpa. Ad agire davanti alla difesa sarà Owusu, supportato in mediana da Danois e Ahamada. Il tridente offensivo sarà composto invece da Faivre, Mara e Sinayoko, con quest’ultimo ormai presenza fissa in avanti e punto di riferimento per le sortite offensive della squadra di casa.

Dall’altra parte, il Rennes si affida alla collaudata struttura del 4-2-3-1. In porta ci sarà Samba, con Nagida, Rouault, Brassier e Merlin a comporre la retroguardia. Il centrocampo sarà orchestrato dalla coppia Rongier-Camara, mentre sulla trequarti agiranno Tamari, Szymanski e Nordin, chiamati a innescare la punta centrale Esteban Lepaul, protagonista di un ottimo impatto con la nuova maglia.

Quote: Rennes leggermente avanti, equilibrio secondo i bookmaker

Le quote dei principali operatori danno il Rennes leggermente favorito, ma senza squilibri netti, lasciando intendere che le forze in campo sono piuttosto vicine. Bwin quota il successo dell’Auxerre a 2.90, il pareggio a 3.40 e la vittoria esterna del Rennes a 2.35. Su valori pressoché identici si registrano le quote di Bet365, mentre William Hill propone il colpo interno dell’Auxerre a 2.90, la "X" a 3.20 e il 2 a 2.38.

Scenario che rende la vigilia particolarmente incerta: uno di quei pomeriggi in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Focus sui protagonisti: Sinayoko sale in cattedra, Lepaul sfida il passato

Sul fronte Auxerre, Lassine Sinayoko continua a rappresentare la più lieta conferma stagionale.

Il classe '99 maliano ha già timbrato il cartellino 7 volte in 21 presenze, vestendo la maglia da titolare in ogni gara disputata e totalizzando 1805 minuti in campo. Sinayoko non è solo uomo d’area: i 3 assist, i 26 passaggi chiave e una media di quasi due tiri nello specchio a partita ne fanno un attaccante moderno, generoso anche in fase difensiva con 24 tackle e ben 17 intercetti. Non manca un pizzico di irruenza (5 gialli stagionali), ma il suo peso nell’economia offensiva dei biancoblu è ormai indiscutibile.

Più in ombra fino ad oggi ma pronto a prendersi la scena è Séko Mara, attaccante di origine parigina che ha vissuto una stagione in chiaroscuro, con 18 gettoni e un solo assist, senza ancora trovare la via della rete.

Mara però si distingue per spirito di sacrificio – 134 duelli disputati, 16 falli subiti – e capacità di strappo, come dimostrano gli 11 dribbling riusciti su 24 tentati.

Nel cuore del centrocampo auxerrois i riflettori possono accendersi su Romain Faivre. Nelle sue 4 presenze ha offerto una prestazione diligente, facendo segnare 62 passaggi e un dribbling riuscito quasi ogni due tentativi. Tuttavia da lui ci si attende la scintilla che possa accendere la luce nella trequarti locale, un’arma in più per abbattere il muro bretone.

Sul fronte Rennes, le chiavi dell’attacco sono passate nelle mani di Esteban Lepaul, cresciuto ad Auxerre e ora protagonista in maglia rossonera. Con 10 reti e 3 assist in 20 presenze, Lepaul si è imposto come riferimento offensivo affidabile: 35 conclusioni totali, 22 nello specchio, 9 passaggi chiave e una costanza in fatto di movimenti utili a liberare spazi ai compagni.

La sua fisicità e la capacità di restare sempre nel vivo dell’azione offensiva lo rendono una minaccia costante per ogni retroguardia.

La spinta sugli esterni è assicurata da Mousa Tamari, giordano di qualità che ha già contribuito con 3 gol e altrettanti assist in 21 presenze, a cui aggiunge 21 passaggi chiave e una propensione al dribbling che lo rende spesso imprendibile nei duelli individuali.

A completare il mosaico offensivo rossonero, Arnaud Nordin ha già messo in mostra buoni numeri nelle gare fin qui giocate: in due presenze sono già arrivati 1 assist e 12 duelli disputati, con una predisposizione a sacrificarsi sia in fase di ripiegamento che nella costruzione del gioco.