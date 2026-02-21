Luci puntate sul Parco dei Principi venerdì 21 febbraio alle 21:05, quando il Paris Saint Germain ospiterà il Metz per la ventitreesima giornata della Ligue 1 2025/26. I parigini, abituati a dettare legge in patria, vogliono proseguire senza soste nella loro marcia trionfale davanti al pubblico di casa. Il Metz, dal canto suo, cerca l’impresa impossibile contro una corazzata che, storicamente, non concede sconti tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Paris Saint Germain-Metz

Per il big match parigino, Luis Enrique dovrebbe affidarsi ancora al suo classico 4-3-3: davanti a Matvey Safonov troveranno spazio Hakimi e Nuno Mendes sulle corsie laterali, con Zabarnyi e Pacho a comporre la diga centrale.

In mediana agiranno Zaire-Emery, Vitinha e Joao Neves, mentre il tridente offensivo si annuncia agile e ispirato con Doue, Dembele e Kvaratskhelia pronti a infiammare la fredda sera parigina.

Dall’altra parte, il Metz si schiera a specchio: Fischer tra i pali, Kouao, Sane, Mboula e Ballo-Toure a protezione. In mezzo al campo Hein, Munongo e Deminguet tenteranno di arginare il fraseggio stretto dei padroni di casa. Il compito più arduo toccherà però al trio offensivo Tsitaishvili, Diallo e Abuashvili, chiamati a mettere in apprensione una difesa con pochi punti deboli.

Quote per Paris Saint Germain-Metz: il PSG non concede scampo secondo i bookmaker

I quotisti non hanno dubbi: la vittoria del Paris Saint Germain sembra una formalità, almeno sulla carta.

Bwin quota il successo casalingo a 1.17, il pareggio a ben 9.00 e un clamoroso colpo esterno del Metz a 12.00. Stesso copione da William Hill (1.12 per il PSG, pareggio 9.00, Metz addirittura a 15.00) e Bet365 (1.14 per i parigini, sempre 9.00 il pari e 13.00 il 2). Il pronostico scrive PSG in grande, ma la palla – si sa – resta rotonda.

Giocatori da tenere d’occhio: Barcola trascina il PSG, Diallo il riferimento del Metz

Il Paris Saint Germain può contare su una batteria di talenti, ma il rendimento di Bradley Barcola comincia a pesare sempre di più nell’economia della squadra.

L’attaccante classe 2002, in 19 presenze (12 da titolare), ha già messo a referto 7 reti e 1 assist, esibendo una notevole efficacia sotto porta (22 tiri nello specchio su 37 tentati) e una spiccata capacità di saltare l’uomo: 26 dribbling riusciti su 59 tentativi. Barcola è anche coinvolto nella manovra, come raccontano i 26 passaggi-chiave e la frequenza di duelli: 59 vinti su 134 totali. In crescita anche il fiuto per il rigore: per lui già 1 penalty conquistato.

C’è grande curiosità anche intorno a Ibrahim Mbaye, enfant prodige della linea mediana parigina, che a 17 anni è già protagonista con 16 presenze, di cui 9 dall’inizio, e oltre 800 palloni giocati. La precisione del giovane centrocampista si misura nei 843 passaggi riusciti e nei 59 passaggi chiave, accanto a due assist e una rete personale.

Dati che confermano la fiducia dell’ambiente parigino nel suo percorso di maturazione.

Tra gli attaccanti di casa, va registrata una stagione altalenante per Gonçalo Ramos, spesso decisivo dalla panchina: in 21 presenze (9 da titolare) ha firmato 4 reti, generando pericoli con 20 tiri nello specchio su 35 e collezionando anche un rigore trasformato.

Il Metz risponde con i colpi di Mouhamadou Diallo: il numero 30 senegalese è il riferimento avanzato dei granata, con 4 reti e 1 assist in 15 presenze (14 da titolare) e quasi 1300 minuti giocati. Diallo tira con frequenza (20 volte, 11 nello specchio), vince una buona parte dei duelli offensivi (79 su 179) e riesce anche a creare superiorità palla al piede con 10 dribbling riusciti.

La sua crescente incisività è testimoniata dai 19 falli subiti, segnale che le difese devono spesso ricorrere alle maniere forti.

Nel Metz da segnalare anche il feeling di Giorgi Abuashvili con la porta: poco impiegato (15 presenze, 5 da titolare), ma utile con 1 gol realizzato e una certa vivacità nei duelli (25 vinti su 69). Il motore della manovra offensiva passa però anche da Giorgi Tsitaishvili, terzino di licenza offensiva che ha totalizzato 2 reti, 1 assist, 26 passaggi-chiave e ben 19 dribbling riusciti in 22 presenze.