Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, il nome di Alessandro Bastoni sarebbe finito con forza sui taccuini di diversi top club europei. Il difensore dell’Inter, pilastro della retroguardia nerazzurra da ormai diverse stagioni, rappresenta uno dei profili più apprezzati nel panorama continentale per rendimento, continuità e affidabilità nei grandi palcoscenici. Le voci, che circolano con sempre maggiore insistenza, parlano di un interesse concreto dalla Premier League, dove alcuni giganti del calcio inglese sarebbero pronti a muoversi con decisione già nella prossima finestra estiva.

Il Manchester United fa sul serio: Bastoni per rifondare la difesa

In cima alla lista delle pretendenti ci sarebbe il Manchester United, alla ricerca di un nuovo leader difensivo su cui costruire le fondamenta del progetto tecnico dei prossimi anni. I Red Devils avrebbero individuato in Bastoni il profilo ideale: mancino naturale, eccellente nella costruzione dal basso e dotato di grande intelligenza tattica. Un identikit che combacia perfettamente con le esigenze di una squadra che, negli ultimi anni, ha spesso mostrato fragilità strutturali nel reparto arretrato. Bastoni compirà 27 anni il prossimo aprile, un’età che certifica l’ingresso nella piena maturità calcistica, con ancora davanti a sé diverse stagioni ad altissimo livello.

Un investimento importante, ma considerato strategico da un club che punta a tornare stabilmente ai vertici del calcio europeo.

L’Inter resiste: Marotta fissa il prezzo, la Premier osserva

Di fronte a questo scenario, l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del suo gioiello. La dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta, considera Bastoni un elemento centrale del progetto tecnico della squadra. Proprio per questo, solo un’offerta definita “irrinunciabile” potrebbe far vacillare le certezze di Viale della Liberazione: la cifra richiesta si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. Un valore clamoroso, ma non del tutto fuori mercato se si considera l’interesse crescente e la potenza economica dei club inglesi.

Oltre al Manchester United, infatti, anche Arsenal e Liverpool starebbero monitorando con attenzione la situazione del difensore italiano. Società che, nel recente passato, hanno già dimostrato di poter sostenere investimenti di questo calibro per rinforzare la rosa.