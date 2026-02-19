Possibile rivoluzione tra i pali per la Juventus in estate. Infatti, sia Michele Di Gregorio che Mattia Perin potrebbero lasciare Torino con la dirigenza della Vecchia Signora che potrebbe valutare delle offerte. Sul tavolo ci sono diversi nomi e tra questi restite quello di Marco Carnesecchi che tanto bene sa facendo con la maglia dell'Atalanta. La Juve potrebbe inserire il cartellino di Federico Gatti per arrivare al portiere italiano.

Non solo Vicario, si valuta anche Carnesecchi per la porta

Il classe 2000 è ormai diventato uno dei migliori estremi difensori del panorama italiano ed ha acquisito un'esperienza importante anche in campo internazionale.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate con diversi top club sulle sue tracce. Anche la Juventus starebbe monitorando la situazione e sarebbe pronta ad un'offerta in estate. Stando agli ultimi rumors, si tratterebbe di un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro più il cartellino di Federico Gatti come contropartita; il centrale italiano non è più intoccabile per Spalletti e potrebbe esser utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Carnesecchi. Al momento non si può parlare di una trattativa avviata tra le parti o di un'offerta ufficiale,ma di un forte interesse da parte dei bianconeri che potrebbero decidere di accelerare nei prossimi mesi.

Oltre Carnesecchi, la Vecchia Signora valuta anche il profilo di Gugliemo Vicario valutato attorno ai 35 milioni di euro dal Tottenham.

Sull'ex numero uno dell'Empoli ci sarebbe un interesse anche dell'Inter per il dopo Sommer.

Idee Senesi e Rudiger per la difesa

Altro reparto che potrebbe subire dei cambiamenti importanti è sicuramente la difesa. I bianconeri stanno monitorando diversi profili internazionali per innalzare la qualità e l'esperienza della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Uno dei nomi sul taccuino resta quello di Antonio Rudiger che dovrebbe lasciare il Real Madrid a giugno. Infatti. l'ex centrale della Roma presenta il contratto in scadenze nel prossimo giugno e potrebbe rappresentare un'ottima opportunità a parametro zero. In caso di mancato accordo con i Blancos, il club bianconero potrebbe provare ad intavolare una trattativa con l'entourage del calciatore; una trattativa non facile vista la richiesta di un eventuale contratto che si aggirerebbe attorno ai 7-8 milioni.

Altro nome che resiste è quello di Marcos Senesi, che già a gennaio era stato monitorato dalla dirigenza. Sul centrale argentino in forza al Bournemouth ci sarebbe anche un interesse da parte del Barcellona.

Sia Rudiger che Senesi rispecchiano caratteristiche che mancano alla retroguardia di Spalletti; forza fisica, personalità, capacità nell'impostare dal basso e soprattutto duttilità nel giocare sia in una retroguardia a tre che a quattro.