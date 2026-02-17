Alla vigilia della gara d’andata dei playoff di Champions League contro l’Inter, il tecnico del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, ha sottolineato la necessità di un approccio coraggioso e lucido. “Sappiamo che affrontiamo una squadra europea di altissimo livello. Sono in forma e noi dobbiamo fare le cose a modo nostro, considerando dove siamo. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo ogni giorno da un gruppo affamato di lavoro, sia che ci siano meno dieci gradi o qualsiasi altra condizione”, ha affermato in conferenza stampa.

Knutsen ha poi evidenziato le caratteristiche dell’avversario: “La cosa più difficile con l’Inter è che sono molto abituati ad affrontare squadre che giocano uomo contro uomo e sono estremamente bravi ad aprire prima gli spazi centrali.

Ma se recuperiamo palla, sono vulnerabili: è uno dei momenti in cui possiamo colpirli. L’altro è quando li costringiamo a difendere bassi, e dobbiamo avere il coraggio di farli soffrire”.

Il contesto della sfida

Il Bodo/Glimt si prepara ad affrontare l’Inter in una sfida che si annuncia complessa, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per le condizioni ambientali. Il tecnico ha ribadito che la squadra è pronta ad adattarsi a qualsiasi situazione, anche a temperature rigide, pur di esprimere il proprio gioco.

Knutsen ha inoltre commentato le polemiche emerse nel weekend in occasione di Inter-Juventus: “Abbiamo già giocato contro squadre italiane e fa parte del calcio. Non credo sia su questo che dobbiamo concentrarci.

Capisco che la Juventus ne parli, perché è stata una situazione decisiva e sbagliata. La discussione riguarda l’uso del VAR: in quali situazioni può intervenire per evitare errori del genere? Spero che si arrivi a questo punto, perché certi trucchi non devono essere premiati. Non è così che deve essere il calcio”.

Le condizioni dell’Inter

L’Inter dovrà fare a meno di due centrocampisti chiave nella trasferta in Norvegia: Hakan Calhanoglu, fermato da un affaticamento muscolare, e Davide Frattesi, colpito da una sindrome gastrointestinale con febbre. Le loro assenze rappresentano un elemento significativo nella preparazione della gara da parte del tecnico Christian Chivu.