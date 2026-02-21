Londra si prepara ad accendersi venerdì 21 febbraio alle ore 16:00 per la 27ª giornata della Premier League 2025/26. Sotto i riflettori del Brentford Community Stadium va in scena Brentford-Brighton, una sfida che promette scintille tra due delle formazioni più frizzanti del massimo campionato inglese. I padroni di casa aspettano le Seagulls per una partita dal peso specifico importante nella rincorsa alla zona nobile della classifica. Il motivo d'interesse è doppio: da un lato la voglia di Brentford di difendere il fortino londinese, dall'altro una Brighton determinata a rimettersi in rotta dopo alcune settimane in altalena.

Le probabili formazioni di Brentford-Brighton

Le scelte degli allenatori si orientano su assetti ben rodati. Brentford si affida al 4-2-3-1, cercando di sfruttare la velocità e le invenzioni dei propri uomini offensivi. In porta ci sarà Kelleher, difesa composta da Kayode e Rico Henry sugli esterni, con Vassbakk Ajer e van den Berg centrali. In mediana il tandem Yarmoliuk-Janelt a protezione della linea difensiva, mentre alle spalle dell'ariete Igor Thiago agiscono Ouattara, Jensen e Lewis-Potter.

Brighton risponde con il collaudato 4-3-3: tra i pali Verbruggen, linea difensiva con Veltman, van Hecke, Dunk e Kadioglu. In cabina di regia Gross, supportato da Baleba e Hinshelwood. Davanti ci sono la creatività di Diego Gomez e Kaoru Mitoma sugli esterni, con l'esperienza di Danny Welbeck come riferimento avanzato.

Quote: Brentford avanti nei pronostici, Brighton da outsider

I bookmaker danno fiducia ai padroni di casa: Bwin quota la vittoria interna a 2.00, il pareggio a 3.50 e il successo del Brighton a 3.60. Valutazioni simili anche da William Hill, che propone non a caso il segno 1 a 2.00, la "X" a 3.60 e il blitz esterno delle Seagulls a quota 3.40.

Anche Bet365 si allinea: Brentford 2.00, pareggio 3.60 e Brighton 3.60. Il pronostico della vigilia parla dunque il linguaggio dei padroni di casa, ma occhio alla capacità di Brighton di sorprendere su campi difficili.

Statistiche: Igor Thiago sugli scudi, Lewis-Potter e Mitoma tra dinamismo e qualità

Tra i protagonisti più attesi c'è sicuramente Igor Thiago, che fin qui ha incarnato il ruolo di terminale offensivo perfetto per Brentford: 17 reti in 26 presenze, con una media realizzativa che ne fa uno tra i bomber più prolifici della stagione.

Da sottolineare anche la capacità di calciare con freddezza dagli undici metri (6 rigori realizzati su 7 tentativi) e una presenza continua nell’area avversaria certificata da 50 conclusioni totali, 34 delle quali nello specchio. Il suo contributo in fase di costruzione non è da sottovalutare, con 14 passaggi chiave e un buon apporto anche difensivo (21 tackle e 123 duelli vinti su 339).

A completare la filosofia verticale dei padroni di casa c’è Keane Lewis-Potter, capace di dare vivacità alla trequarti beneficiando della sua duttilità tra centrocampo e attacco. In 24 presenze ha raccolto 3 gol e un assist, mostrando attitudine sia negli inserimenti che nelle giocate di sponda. Una discreta presenza in fase di non possesso, testimoniata da 15 tackle e 7 intercetti, oltre a un buon numero di duelli affrontati (105 totali, di cui 47 vinti).

Tra le fila di Brighton gli occhi sono puntati su Kaoru Mitoma, talento giapponese capace di accendere la fantasia sul fronte sinistro: 2 gol e un assist in 16 presenze con un apporto creativo certificato da 22 passaggi chiave e 48 dribbling tentati (19 quelli riusciti). Il suo dinamismo è fondamentale sia per alzare il baricentro del Brighton che per dare imprevedibilità nell’uno contro uno.

Infine va considerato il bagaglio d’esperienza di Danny Welbeck: l’attaccante inglese, con i suoi 8 gol (tra cui 1 su rigore) in 25 partite e 15 tiri nello specchio, resta uno dei principali terminali offensivi delle Seagulls grazie al suo senso della posizione e alla capacità di dialogo con i compagni. Welbeck ha contribuito anche in copertura e pressione, come dimostrano i 16 tackle stagionali.