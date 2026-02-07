La 25ª giornata della Premier League 2025/26 scatta a Turf Moor, dove il Burnley accoglie il West Ham in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi e ambizioni contrapposte. Il match, in programma sabato 7 febbraio alle ore 16:00, promette scintille: da una parte i Clarets, chiamati a fortificare il proprio fortino e inseguire un risultato di prestigio davanti al pubblico amico; dall’altra, gli Hammers londinesi, guidati dal sogno europeo e vogliosi di sfruttare il momento favorevole secondo le previsioni degli scommettitori.

Le probabili formazioni di Burnley-West Ham

Il Burnley di questa stagione si affida a un 3-4-2-1 che esalta esterni e qualità nel cuore del campo. In porta pronto Dubravka, protetto da una linea a tre composta da Tuanzebe, Esteve e Humphreys. Sulle corsie agiranno Walker e Lucas Pires, con Ugochukwu e Florentino a presidiare la diga di centrocampo. In avanti, spazio alla fantasia di Edwards e Anthony alle spalle della punta sudafricana Lyle Foster.

Per il West Ham, modulo 4-4-1-1: Areola tra i pali, difesa guidata da Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e il giovane Diouf. Il centrocampo vede protagonisti Bowen e Summerville sulle corsie, Soucek e Fernandes nel mezzo, mentre Pablo si muoverà tra le linee alle spalle di Castellanos, riferimento avanzato degli Hammers.

Quote della partita: Hammers avanti secondo i bookmaker

I pronostici della vigilia vedono il West Ham leggermente favorito nella tana del Burnley. William Hill quota la vittoria interna del Burnley a 3.25, il pareggio a 3.30 e il successo esterno degli Hammers a 2.15. Un vantaggio nelle quote che riflette la maggiore esperienza degli ospiti e il buon momento di alcuni giovani, nonostante la trasferta in uno stadio sempre difficile come Turf Moor.

Le statistiche dei protagonisti: Anthony tra i Clarets, Castellanos osservato speciale degli Hammers

Jaidon Anthony è uno dei fari della manovra offensiva del Burnley.

Il talento londinese, schierato spesso da titolare in questa stagione, ha già messo a segno 5 reti in 23 presenze – ben 18 da titolare – e aggiunto anche un assist alla sua produzione. Con un minutaggio vicino alle 1.540 unità, Anthony ha dimostrato presenza nel duello (186 totali, 83 vinti) e arrembaggio sui dribbling (18 riusciti su 45 tentati).

Nel reparto offensivo, Marcus Edwards, fantasista del Burnley, nonostante le sole 14 presenze, ha contribuito con una rete e due assist, valorizzando la propria capacità di saltare l’uomo (10 dribbling riusciti su 28). Il suo impiego a partita in corso – 8 ingressi dalla panchina – lo rende una carta spesso decisiva a gara in contesa.

Sotto i riflettori anche Lyle Foster: il centravanti sudafricano ha disputato 17 match, segnando 3 volte e fornendo un assist, mostrando spirito da combattente nei duelli (48 vinti su 146) e buona vena realizzativa, nonostante il margine di crescita nei tiri.

Per il West Ham, l’osservato speciale è sicuramente Valentín Castellanos. L’attaccante argentino, chiamato a dare peso all’attacco degli Hammers, ha collezionato fin qui 4 apparizioni da titolare, per complessivi 330 minuti. Pur senza aver trovato ancora la via del gol, Castellanos ha già tentato 11 tiri (5 nello specchio) e creato 4 occasioni chiave, contribuendo anche in fase di non possesso con due recuperi.

Accanto a lui si muoverà il giovane attaccante portoghese Pablo. Le sue 4 presenze (3 da titolare), pur senza gol o assist, mettono comunque in luce dinamismo e presenza nei duelli (19 vinti su 55), oltre a 7 tackle messi a segno nei pochi minuti sul terreno di gioco.