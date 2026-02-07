La 25ª giornata della Premier League 2025/26 scatta a Turf Moor, dove il Burnley accoglie il West Ham in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi e ambizioni contrapposte. Il match, in programma sabato 7 febbraio alle ore 16:00, promette scintille: da una parte i Clarets, chiamati a fortificare il proprio fortino e inseguire un risultato di prestigio davanti al pubblico amico; dall’altra, gli Hammers londinesi, guidati dal sogno europeo e vogliosi di sfruttare il momento favorevole secondo le previsioni degli scommettitori.

Le probabili formazioni di Burnley-West Ham

Il Burnley di questa stagione si affida a un 3-4-2-1 che esalta esterni e qualità nel cuore del campo. In porta pronto Dubravka, protetto da una linea a tre composta da Tuanzebe, Esteve e Humphreys. Sulle corsie agiranno Walker e Lucas Pires, con Ugochukwu e Florentino a presidiare la diga di centrocampo. In avanti, spazio alla fantasia di Edwards e Anthony alle spalle della punta sudafricana Lyle Foster.

Per il West Ham, modulo 4-4-1-1: Areola tra i pali, difesa guidata da Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e il giovane Diouf. Il centrocampo vede protagonisti Bowen e Summerville sulle corsie, Soucek e Fernandes nel mezzo, mentre Pablo si muoverà tra le linee alle spalle di Castellanos, riferimento avanzato degli Hammers.

England Flag
Premier League
Giornata 25
06/02/2026 21:00
Leeds
VS
Nottingham Forest
07/02/2026 13:30
Manchester United
VS
Tottenham
07/02/2026 16:00
Bournemouth
VS
Aston Villa
07/02/2026 16:00
Fulham
VS
Everton
07/02/2026 16:00
Wolves
VS
Chelsea
07/02/2026 16:00
Arsenal
VS
Sunderland
07/02/2026 16:00
Burnley
VS
West Ham
07/02/2026 18:30
Newcastle
VS
Brentford
08/02/2026 15:00
Brighton
VS
Crystal Palace
08/02/2026 17:30
Liverpool
VS
Manchester City

Quote della partita: Hammers avanti secondo i bookmaker

I pronostici della vigilia vedono il West Ham leggermente favorito nella tana del Burnley. William Hill quota la vittoria interna del Burnley a 3.25, il pareggio a 3.30 e il successo esterno degli Hammers a 2.15. Un vantaggio nelle quote che riflette la maggiore esperienza degli ospiti e il buon momento di alcuni giovani, nonostante la trasferta in uno stadio sempre difficile come Turf Moor.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
24
16
5
3
46 / 17
29
53
W
L
D
D
W
2
Manchester City
24
14
5
5
49 / 23
26
47
D
W
L
D
D
3
Aston Villa
24
14
4
6
35 / 26
9
46
L
W
L
D
W
4
Manchester United
24
11
8
5
44 / 36
8
41
W
W
W
D
D
5
Chelsea
24
11
7
6
42 / 27
15
40
W
W
W
L
D
6
Liverpool
24
11
6
7
39 / 33
6
39
W
L
D
D
D
7
Brentford
24
11
3
10
36 / 32
4
36
W
L
L
W
W
8
Sunderland
24
9
9
6
27 / 26
1
36
W
L
W
L
D
9
Fulham
24
10
4
10
34 / 35
-1
34
L
W
L
W
D
10
Everton
24
9
7
8
26 / 27
-1
34
D
D
W
D
L
11
Newcastle
24
9
6
9
33 / 33
0
33
L
L
D
W
W
12
Bournemouth
24
8
9
7
40 / 43
-3
33
W
W
D
W
L
13
Brighton
24
7
10
7
34 / 32
2
31
D
L
D
D
W
14
Tottenham
24
7
8
9
35 / 33
2
29
D
D
L
L
D
15
Crystal Palace
24
7
8
9
25 / 29
-4
29
D
L
L
D
L
16
Leeds
24
6
8
10
31 / 42
-11
26
L
D
W
L
D
17
Nottingham Forest
24
7
5
12
24 / 35
-11
26
D
W
D
W
L
18
West Ham
24
5
5
14
29 / 48
-19
20
L
W
W
L
L
19
Burnley
24
3
6
15
25 / 47
-22
15
L
D
D
D
L
20
Wolves
24
1
5
18
15 / 45
-30
8
L
L
D
D
W

Le statistiche dei protagonisti: Anthony tra i Clarets, Castellanos osservato speciale degli Hammers

Jaidon Anthony è uno dei fari della manovra offensiva del Burnley.

Il talento londinese, schierato spesso da titolare in questa stagione, ha già messo a segno 5 reti in 23 presenze – ben 18 da titolare – e aggiunto anche un assist alla sua produzione. Con un minutaggio vicino alle 1.540 unità, Anthony ha dimostrato presenza nel duello (186 totali, 83 vinti) e arrembaggio sui dribbling (18 riusciti su 45 tentati).

Nel reparto offensivo, Marcus Edwards, fantasista del Burnley, nonostante le sole 14 presenze, ha contribuito con una rete e due assist, valorizzando la propria capacità di saltare l’uomo (10 dribbling riusciti su 28). Il suo impiego a partita in corso – 8 ingressi dalla panchina – lo rende una carta spesso decisiva a gara in contesa.

Sotto i riflettori anche Lyle Foster: il centravanti sudafricano ha disputato 17 match, segnando 3 volte e fornendo un assist, mostrando spirito da combattente nei duelli (48 vinti su 146) e buona vena realizzativa, nonostante il margine di crescita nei tiri.

Per il West Ham, l’osservato speciale è sicuramente Valentín Castellanos. L’attaccante argentino, chiamato a dare peso all’attacco degli Hammers, ha collezionato fin qui 4 apparizioni da titolare, per complessivi 330 minuti. Pur senza aver trovato ancora la via del gol, Castellanos ha già tentato 11 tiri (5 nello specchio) e creato 4 occasioni chiave, contribuendo anche in fase di non possesso con due recuperi.

Accanto a lui si muoverà il giovane attaccante portoghese Pablo. Le sue 4 presenze (3 da titolare), pur senza gol o assist, mettono comunque in luce dinamismo e presenza nei duelli (19 vinti su 55), oltre a 7 tackle messi a segno nei pochi minuti sul terreno di gioco.
© RIPRODUZIONE VIETATA