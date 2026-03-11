Una serata destinata a restare nella memoria: l’Italia del baseball ha sconfitto gli Stati Uniti 8‑6 al Daikin Park di Houston, in una partita del World Baseball Classic, firmando un’impresa senza precedenti. Il successo è arrivato contro una formazione composta interamente da professionisti della Major League Baseball, un risultato mai ottenuto prima a questo livello.

Il trionfo azzurro

Gli Azzurri, guidati dal manager Francisco Cervelli, hanno preso il largo fino all’8‑0 grazie a una prestazione dominante sul monte di lancio di Michael Lorenzen e ai fuoricampo di Kyle Teel, Sam Antonacci e Jac Caglianone.

In particolare, Teel e Antonacci hanno aperto le marcature con due homer consecutivi, mentre Caglianone ha aggiunto un altro fuoricampo da due punti nel quarto inning. La rimonta americana, pur vigorosa, non è bastata a ribaltare il risultato.

Le parole del manager

“Probabilmente questo è uno dei giorni più belli della mia vita” ha commentato Cervelli, “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo messo l’Italia nel mappamondo e tutti dovrebbero vedere ciò che hanno fatto. Attaccare, attaccare, attaccare, senza paura”.

Il successo mantiene l’Italia imbattuta nel girone B con tre vittorie su tre. La qualificazione ai quarti dipenderà dall’ultima sfida contro il Messico, in programma nella stessa notte.

Sorpresa nel torneo

Si tratta di una delle più grandi sorprese nella storia del torneo, con l’Italia che ha sorpreso gli Stati Uniti, mettendo in seria difficoltà la loro qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il team Usa, composto da stelle della MLB, rischia ora di essere eliminato già nella fase a gironi.