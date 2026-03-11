Nel World Baseball Classic, la Nazionale italiana di baseball, guidata da Francisco Cervelli, ha compiuto un’impresa destinata a restare nella storia. A Houston, gli Azzurri hanno sconfitto gli Stati Uniti per 8-6, ottenendo una vittoria senza precedenti contro una squadra composta interamente da professionisti della Major League Baseball.

Un successo senza precedenti

Il risultato è particolarmente significativo: sebbene l’Italia avesse già battuto in passato una selezione statunitense, mai aveva vinto contro una formazione composta da giocatori MLB e mai a questo livello.

Questa vittoria segna dunque un traguardo storico per il baseball italiano.

Contesto e impatto

Il successo arriva nel contesto del girone eliminatorio del World Baseball Classic, torneo che vede confrontarsi le migliori nazionali del mondo. La vittoria contro gli Stati Uniti non solo rappresenta un momento epocale per la Nazionale azzurra, ma ha anche importanti ripercussioni sul prosieguo della competizione.

Ora l’Italia si trova in una posizione di forza nel girone, mentre gli Stati Uniti devono attendere l’esito della partita tra Italia e Messico per sapere se potranno qualificarsi ai quarti di finale.

La partita e la crescita del movimento

La partita è stata caratterizzata da un dominio iniziale degli Azzurri, che hanno costruito un vantaggio significativo grazie a una prestazione offensiva e difensiva di alto livello. La vittoria ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori, confermando la crescita del movimento del baseball italiano.