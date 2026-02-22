Il Cagliari ha strappato un punto prezioso contro la Lazio, chiudendo sullo 0‑0 la partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, disputata a Cagliari. La squadra di casa ha resistito anche in dieci uomini dopo l’espulsione di Mina, mentre la Lazio non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica.

La cronaca della partita

Nel primo tempo il Cagliari ha creato le occasioni più pericolose: Zé Pedro ha colpito un palo con un colpo di testa, Adopo ha sfiorato il gol con un’incornata e Esposito ha mandato alto un tiro ravvicinato. La Lazio ha avuto il possesso palla, ma senza riuscire a trasformarlo in azioni concrete.

Nel secondo tempo, Palestra ha segnato, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Nel finale, Noslin ha provocato l’espulsione di Mina con un intervento al limite dell’area: inizialmente assegnato rigore, poi trasformato in punizione, con il difensore già ammonito che ha ricevuto il secondo giallo. In pieno recupero Cataldi ha sfiorato il gol in due occasioni, ma Caprile ha respinto il primo tentativo e il secondo è uscito di poco.

Le dichiarazioni di Sarri

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha definito la stagione “maledetta”, lamentando numerosi infortuni: “Siamo arrivati qui con sei infortunati, Rovella ha una frattura alla clavicola e ora siamo a sette. Non è un’emergenza momentanea, è così da tutta la stagione.” Ha inoltre criticato la manovra della squadra: “Non mi sono piaciute diverse scelte della squadra… qui hanno perso Roma e Juve… va affrontata con un palleggio veloce e noi non l’abbiamo fatto.”

Rovella ha riportato una frattura alla clavicola dopo uno scontro di gioco, aggravando la situazione dell’infermeria biancoceleste.

Il contesto della gara

Il Cagliari ha sfiorato il vantaggio con Zé Pedro, ma la Lazio non ha saputo approfittare della superiorità numerica negli ultimi minuti. Il pareggio è stato il risultato finale. Il punto mantiene il Cagliari a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, mentre la Lazio resta lontana dalla zona Europa.