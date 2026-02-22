Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio alle ore 15:00, il Selhurst Park di Londra ospiterà la sfida tra Crystal Palace e Wolves, match valido per la 27ª giornata della Premier League 2025/26. Le aquile londinesi cercano punti pesanti davanti al proprio pubblico, mentre i lupi puntano a strappare un risultato utile in trasferta per continuare a mettere fieno in cascina nella corsa salvezza.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Wolves

Il match si annuncia intenso, con entrambe le squadre schierate con il 3-4-2-1 e interpreti che promettono ritmo e fisicità.

Tra i pali del Palace dovrebbe partire Dean Henderson. La difesa a tre sarà composta da Hughes, Clyne e Richards, supportati sulle corsie da Munoz e Mitchell. In mezzo al campo Kamada e Wharton garantiranno qualità e interdizione, mentre Sarr e Guessand agiranno alle spalle del riferimento offensivo Strand Larsen, subito titolare dal suo arrivo a Londra.

Dall’altra parte i Wolves sono pronti a rispondere con Jose Sa in porta. Mosquera, Santiago Bueno e Krejci formeranno il pacchetto arretrato, con Tchatchoua e Hugo Bueno come esterni a tutta fascia. In mediana spazio al dinamico Joao Gomes affiancato da Andre, mentre Bellegarde e il giovane Mane agiranno sulla trequarti, pronti a supportare la punta Adam Armstrong.

Quote: Palace avanti nelle previsioni dei bookmaker

I principali siti di scommesse delineano un quadro chiaro: sono i padroni di casa a partire favoriti sulla carta. Bwin quota la vittoria domestica del Crystal Palace a 1.61, il pareggio a 4.00 e il successo esterno dei Wolves a 5.25. Sulla stessa lunghezza d’onda anche William Hill, che propone il segno 1 a 1.62, l’X a 3.90, il 2 a 5.00.

Quote in linea anche per Bet365, dove la vittoria delle aquile si trova a 1.62, il pareggio a 4.10 e il successo dei lupi ancora alzato a 5.25. Segnale evidente di quanto il fattore campo e il buon momento dei londinesi pesino in lavagna.

Le statistiche dei protagonisti: Strand Larsen, Guessand, Armstrong e Mane

Tra i volti nuovi più attesi per i padroni di casa c’è senza dubbio Jørgen Strand Larsen, centravanti norvegese subito decisivo nelle sue prime apparizioni in maglia Palace: in 2 gare da titolare ha messo a referto 2 gol in 180 minuti, con 5 tiri totali (4 nello specchio) e una media-voto di 7.2, segnale di immediata integrazione nella manovra delle aquile dopo i numeri meno brillanti raccolti al Wolves (14 presenze da titolare e una sola rete in 22 presenze totali).

La sua presenza in area e la capacità di finalizzazione saranno armi preziose per scardinare la retroguardia avversaria.

Occhi puntati anche su Evann Guessand, arrivato in estate e già capace di incidere: dopo una stagione all’Aston Villa chiusa in chiaroscuro (13 match, nessun gol ma statistiche interessanti nei duelli e nei dribbling), con il Crystal Palace si è subito fatto notare con un assist in 92 minuti, 4 tackle e 10 duelli vinti su 18, dando segnali di grande efficienza sulla trequarti.

Sul fronte Wolves, Adam Armstrong parte dal centro dell’attacco. Nei suoi primi tre match ufficiali con i lupi ha offerto una prestazione tutta intelligenza e sacrificio: ancora a secco di reti, ha però firmato un assist, una media voto di 6.57 e una solida presenza in mezzo al campo (38 passaggi, 3 key pass e 2 dribbling riusciti su 3 tentativi).Da seguire anche la crescita del baby Mateus Mane, classe 2007 inserito sempre più spesso tra i titolari dei Wolves: per lui 16 presenze, due reti e un assist, 21 tiri tentati di cui 12 nello specchio, oltre a 48 dribbling (16 riusciti) che lo confermano uno degli interpreti più vivaci dell’attacco degli ospiti. Non mancano le caratteristiche di tenacia con 27 falli subiti e un rigore conquistato nelle sue uscite stagionali.