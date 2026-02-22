Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio alle ore 15:00, il Selhurst Park di Londra ospiterà la sfida tra Crystal Palace e Wolves, match valido per la 27ª giornata della Premier League 2025/26. Le aquile londinesi cercano punti pesanti davanti al proprio pubblico, mentre i lupi puntano a strappare un risultato utile in trasferta per continuare a mettere fieno in cascina nella corsa salvezza.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Wolves

Il match si annuncia intenso, con entrambe le squadre schierate con il 3-4-2-1 e interpreti che promettono ritmo e fisicità.

Tra i pali del Palace dovrebbe partire Dean Henderson. La difesa a tre sarà composta da Hughes, Clyne e Richards, supportati sulle corsie da Munoz e Mitchell. In mezzo al campo Kamada e Wharton garantiranno qualità e interdizione, mentre Sarr e Guessand agiranno alle spalle del riferimento offensivo Strand Larsen, subito titolare dal suo arrivo a Londra.

Dall’altra parte i Wolves sono pronti a rispondere con Jose Sa in porta. Mosquera, Santiago Bueno e Krejci formeranno il pacchetto arretrato, con Tchatchoua e Hugo Bueno come esterni a tutta fascia. In mediana spazio al dinamico Joao Gomes affiancato da Andre, mentre Bellegarde e il giovane Mane agiranno sulla trequarti, pronti a supportare la punta Adam Armstrong.

England Flag
Premier League
Giornata 27
21/02/2026 16:00
Chelsea
VS
Burnley
21/02/2026 16:00
Brentford
VS
Brighton
21/02/2026 16:00
Aston Villa
VS
Leeds
21/02/2026 18:30
West Ham
VS
Bournemouth
21/02/2026 21:00
Manchester City
VS
Newcastle
22/02/2026 15:00
Crystal Palace
VS
Wolves
22/02/2026 15:00
Nottingham Forest
VS
Liverpool
22/02/2026 15:00
Sunderland
VS
Fulham
22/02/2026 17:30
Tottenham
VS
Arsenal
23/02/2026 21:00
Everton
VS
Manchester United

Quote: Palace avanti nelle previsioni dei bookmaker

I principali siti di scommesse delineano un quadro chiaro: sono i padroni di casa a partire favoriti sulla carta. Bwin quota la vittoria domestica del Crystal Palace a 1.61, il pareggio a 4.00 e il successo esterno dei Wolves a 5.25. Sulla stessa lunghezza d’onda anche William Hill, che propone il segno 1 a 1.62, l’X a 3.90, il 2 a 5.00.

Quote in linea anche per Bet365, dove la vittoria delle aquile si trova a 1.62, il pareggio a 4.10 e il successo dei lupi ancora alzato a 5.25. Segnale evidente di quanto il fattore campo e il buon momento dei londinesi pesino in lavagna.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
27
17
7
3
52 / 20
32
58
D
D
W
W
L
2
Manchester City
26
16
5
5
54 / 24
30
53
W
W
D
W
L
3
Aston Villa
26
15
5
6
37 / 27
10
50
W
D
L
W
L
4
Manchester United
26
12
9
5
47 / 37
10
45
D
W
W
W
W
5
Chelsea
26
12
8
6
47 / 30
17
44
D
W
W
W
W
6
Liverpool
26
12
6
8
41 / 35
6
42
W
L
W
L
D
7
Brentford
26
12
4
10
40 / 35
5
40
D
W
W
L
L
8
Everton
26
10
7
9
29 / 30
-1
37
L
W
D
D
W
9
Bournemouth
26
9
10
7
43 / 45
-2
37
W
D
W
W
D
10
Newcastle
26
10
6
10
37 / 37
0
36
W
L
L
L
D
11
Sunderland
26
9
9
8
27 / 30
-3
36
L
L
W
L
W
12
Fulham
26
10
4
12
35 / 40
-5
34
L
L
L
W
L
13
Crystal Palace
26
8
8
10
28 / 32
-4
32
L
W
D
L
L
14
Brighton
26
7
10
9
34 / 34
0
31
L
L
D
L
D
15
Leeds
26
7
9
10
36 / 45
-9
30
D
W
L
D
W
16
Tottenham
26
7
8
11
36 / 37
-1
29
L
L
D
D
L
17
Nottingham Forest
26
7
6
13
25 / 38
-13
27
D
L
D
W
D
18
West Ham
26
6
6
14
32 / 49
-17
24
D
W
L
W
W
19
Burnley
26
4
6
16
28 / 51
-23
18
W
L
L
D
D
20
Wolves
27
1
7
19
18 / 50
-32
10
D
D
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti: Strand Larsen, Guessand, Armstrong e Mane

Tra i volti nuovi più attesi per i padroni di casa c’è senza dubbio Jørgen Strand Larsen, centravanti norvegese subito decisivo nelle sue prime apparizioni in maglia Palace: in 2 gare da titolare ha messo a referto 2 gol in 180 minuti, con 5 tiri totali (4 nello specchio) e una media-voto di 7.2, segnale di immediata integrazione nella manovra delle aquile dopo i numeri meno brillanti raccolti al Wolves (14 presenze da titolare e una sola rete in 22 presenze totali).

La sua presenza in area e la capacità di finalizzazione saranno armi preziose per scardinare la retroguardia avversaria.

Occhi puntati anche su Evann Guessand, arrivato in estate e già capace di incidere: dopo una stagione all’Aston Villa chiusa in chiaroscuro (13 match, nessun gol ma statistiche interessanti nei duelli e nei dribbling), con il Crystal Palace si è subito fatto notare con un assist in 92 minuti, 4 tackle e 10 duelli vinti su 18, dando segnali di grande efficienza sulla trequarti.

Sul fronte Wolves, Adam Armstrong parte dal centro dell’attacco. Nei suoi primi tre match ufficiali con i lupi ha offerto una prestazione tutta intelligenza e sacrificio: ancora a secco di reti, ha però firmato un assist, una media voto di 6.57 e una solida presenza in mezzo al campo (38 passaggi, 3 key pass e 2 dribbling riusciti su 3 tentativi).Da seguire anche la crescita del baby Mateus Mane, classe 2007 inserito sempre più spesso tra i titolari dei Wolves: per lui 16 presenze, due reti e un assist, 21 tiri tentati di cui 12 nello specchio, oltre a 48 dribbling (16 riusciti) che lo confermano uno degli interpreti più vivaci dell’attacco degli ospiti. Non mancano le caratteristiche di tenacia con 27 falli subiti e un rigore conquistato nelle sue uscite stagionali.
© RIPRODUZIONE VIETATA