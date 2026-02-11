Paulo Dybala è tornato questa mattina ad allenarsi con il resto del gruppo della Roma, dopo il problema al ginocchio che lo aveva tenuto fuori nelle gare contro Udinese e Cagliari. L’argentino sarà dunque a disposizione per la partita contro il Napoli in programma domenica prossima.

Il recupero di Dybala

Il rientro in gruppo di Dybala rappresenta un segnale importante per la Roma, che potrà contare nuovamente sull’ex Juventus in vista del confronto con il Napoli. Il giocatore era fermo a causa di un’infiammazione al ginocchio, ma gli accertamenti hanno escluso lesioni gravi, consentendogli di riprendere l’attività con i compagni.

Situazione infermeria

Oltre a Dybala, migliora anche la condizione di Vaz, che sta guarendo da una lesione muscolare e oggi ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo. Restano invece ai margini della squadra Koné, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk, mentre Hermoso e Soulè proseguono con lavoro personalizzato.

Prospettive per il Napoli

L’infiammazione al ginocchio sinistro di Dybala è stata diagnosticata come un problema alla capsula articolare, senza lesioni gravi. Le terapie stanno dando esiti positivi e l’obiettivo è quello di averlo tra i convocati per la trasferta di Napoli. Tuttavia, l’eventuale impiego dal primo minuto dipenderà dalle risposte che il giocatore darà nei prossimi allenamenti, con una gestione attenta del minutaggio.