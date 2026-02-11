Emil Holm, nuovo acquisto della Juventus, si è unito alla squadra con l'obiettivo di dare il massimo e guadagnarsi la conferma anche oltre la stagione in corso. Il difensore svedese, arrivato in prestito, si sta ambientando nel gruppo bianconero e punta a sfruttare questa opportunità per mettersi in mostra.

L'arrivo di Holm e le sue prospettive

Holm è stato prelevato dalla Juventus con la formula del prestito dal Bologna, con diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro più tre di bonus. L'operazione è stata ufficializzata durante la sessione invernale di calciomercato.

La società bianconera, che sta valutando diversi profili per la prossima stagione, attende di vedere l'impatto che il giocatore potrà avere nei prossimi mesi.

Obiettivi e ruolo in squadra

Il laterale svedese si sta inserendo gradualmente negli schemi della Juventus e punta a ritagliarsi uno spazio importante. La sua permanenza a Torino dipenderà dalle prestazioni offerte e dalla capacità di rispondere alle aspettative della dirigenza e dello staff tecnico.

Il futuro di Holm in bianconero

La Juventus valuterà il rendimento di Holm nel corso della stagione prima di prendere una decisione definitiva sul riscatto. Il giocatore, consapevole della concorrenza e delle ambizioni del club, è determinato a sfruttare al meglio questa esperienza per convincere la società a puntare su di lui anche in futuro.