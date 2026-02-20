La Fiorentina ha ottenuto un successo convincente in trasferta, imponendosi per 3‑0 sullo Jagiellonia Białystok nella gara di andata dei playoff di UEFA Conference League, disputata in Polonia. I gol dei viola sono arrivati tutti nella ripresa: prima Ranieri, poi Mandragora e infine Piccoli su rigore, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

La cronaca della partita

Il match, giocato in un clima rigido, ha visto una prima frazione equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. La svolta è arrivata nella ripresa: al ventitré del secondo tempo Ranieri ha sbloccato il risultato con un colpo di testa, seguito al ventisei da una punizione perfetta di Mandragora che ha raddoppiato.

A dieci minuti dalla fine, Piccoli ha trasformato un calcio di rigore, siglando il tris che rende il ritorno a Firenze una formalità.

Contesto e prospettive

Con questo risultato, la Fiorentina si avvicina con decisione agli ottavi di finale. Il ritorno è in programma allo stadio Artemio Franchi tra una settimana, e basterà gestire il vantaggio per completare la qualificazione. La vittoria assume ulteriore valore considerando il turnover attuato da Vanoli, che ha preservato i titolari in vista della delicata sfida di campionato contro il Pisa.

Il successo viola in Polonia

La partita si è svolta allo stadio Miejski di Białystok e ha visto la Fiorentina dominare la ripresa. Il successo è arrivato grazie a un colpo di testa di Ranieri, una punizione magistrale di Mandragora e un rigore trasformato da Piccoli.

La vittoria è stata ottenuta nonostante l’ampio turnover operato da Vanoli, che ha schierato una formazione alternativa per preservare energie in vista della lotta salvezza in Serie A. Il ritorno è fissato per giovedì 26 febbraio al Franchi.