Romelu Lukaku è tornato a Napoli, presentandosi oggi al centro sportivo di Castel Volturno per un atteso confronto con la dirigenza. L'incontro ha visto la partecipazione dell'allenatore Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna, in un clima che è stato descritto come sereno e costruttivo. L'attaccante belga ha avuto modo di spiegare le ragioni del suo rifiuto di rientrare immediatamente dal Belgio, una decisione che aveva generato notevoli tensioni nelle scorse settimane con il club azzurro.

Il chiarimento e le prime decisioni

Il dialogo, avvenuto anche alla presenza del suo agente Federico Pastorello, è stato fondamentale per appianare le frizioni accumulate.

Lukaku ha illustrato in dettaglio le motivazioni della sua scelta, legate alla necessità di proseguire un percorso di riabilitazione nel suo paese d'origine. Le parti hanno avuto un confronto giudicato positivo e costruttivo, tanto che, al momento, non sono previsti ulteriori provvedimenti disciplinari oltre a una sanzione economica. Questa decisione segna un punto di svolta dopo un periodo di incertezza.

Via libera alla riabilitazione e futuro in bilico

Il club partenopeo ha dato il proprio assenso affinché Lukaku possa fare ritorno in Belgio per continuare il suo percorso di recupero fisico. Questa concessione lascia tuttavia aperta la questione del suo futuro. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con il Napoli e la sua priorità rimane quella di recuperare la piena forma per poter partecipare ai prossimi Mondiali con la nazionale belga, un obiettivo cruciale per la sua carriera.

Le origini della tensione

La crisi tra Lukaku e il Napoli era esplosa con forza a fine marzo. Nonostante la convocazione, l'attaccante aveva optato per rimanere in Belgio per curarsi, una scelta che aveva suscitato sorpresa e irritazione all'interno del club. La dirigenza azzurra aveva reagito minacciando provvedimenti disciplinari severi, inclusa l'esclusione dalla rosa, e aveva fissato un ultimatum per il suo rientro. Lukaku aveva giustificato la sua decisione invocando un problema fisico e ribadendo la volontà di non "tradire" il club, nonostante la sua assenza.

Il confronto odierno rappresenta un primo, significativo passo verso una possibile ricomposizione di un rapporto che resta complesso.

Nonostante il dialogo, il clima rimane teso: il club non ha concesso alcun perdono formale, e la sanzione economica precedentemente annunciata rimane ferma, a sottolineare la gravità della situazione pregressa.