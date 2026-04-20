L'atleta azzurro del canottaggio, Giacomo Perini, si prepara a ricevere la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La cerimonia di consegna è fissata per domani, alle ore 11, e si terrà nel Salone d’Onore del Coni, durante il Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (Cip). Questo appuntamento conclude una vicenda complessa che ha visto il risultato sportivo dell'atleta inizialmente compromesso e poi pienamente ripristinato.

La vicenda della medaglia contesa e il ripristino del risultato

La medaglia di bronzo di Giacomo Perini, ottenuta nella finale del singolo PR1 maschile, era stata inizialmente revocata.

La decisione era scaturita da una squalifica imposta a seguito della rilevazione di un telefono cellulare a bordo dell’imbarcazione dell’atleta durante la gara. Un dettaglio che aveva messo in discussione il podio e il risultato conseguito.

Tuttavia, il ricorso presentato da Perini e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) è stato accolto. Questa fondamentale decisione ha annullato la precedente squalifica, ripristinando integralmente il risultato e riconoscendo ufficialmente il terzo posto all’atleta azzurro. La sentenza del Tas ha così ristabilito la verità sportiva, restituendo a Perini il suo legittimo bronzo paralimpico.

La cerimonia ufficiale al Coni

La consegna della medaglia si concretizzerà domani mattina, alle ore 11. Il Salone d’Onore del Coni farà da cornice a questo momento solenne, che vedrà Giacomo Perini ricevere ufficialmente il suo meritato bronzo. L’evento si svolgerà nel contesto del Consiglio Nazionale del Cip, conferendo ulteriore risalto al riconoscimento. Questa cerimonia rappresenta non solo la restituzione di un simbolo di successo sportivo, ma anche la celebrazione della perseveranza e della giustizia nello sport paralimpico.