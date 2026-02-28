Per la Juventus, febbraio si è trasformato in un vero e proprio incubo sportivo. Un mese nero, costellato da risultati negativi, eliminazioni dolorose e prestazioni che hanno minato certezze e ambizioni. A salvare parzialmente il bilancio c’è soltanto la vittoria per 1-4 ottenuta il primo febbraio sul campo del Parma, un successo netto che sembrava poter rappresentare la conferma di un percorso di crescita. In realtà, quella gara resterà l’unica vera boccata d’ossigeno in un periodo che ha visto la Juventus sprofondare tra delusioni e occasioni mancate, pagando a caro prezzo limiti strutturali e una condizione psicofisica tutt’altro che brillante.

Coppa Italia e campionato: tra eliminazioni e occasioni sprecate

Il 5 febbraio ha segnato il primo, pesantissimo spartiacque: l’Atalanta ha travolto i bianconeri con un secco 3-0, eliminando la Vecchia Signora dalla Coppa Italia senza lasciare spazio a repliche. Una sconfitta netta, almeno nel parziale, che ha sancito il fallimento del primo obiettivo stagionale. Tre giorni più tardi, allo Stadium, è arrivato un pareggio che ha avuto il sapore della vittoria: la Lazio ha strappato un 2-2 in trasferta, sfiorando addirittura l’impresa completa. I biancocelesti hanno avuto più volte l’occasione di chiudere la gara, lasciando ai bianconeri la sensazione di essere scampati a un KO che sarebbe stato difficile da digerire.

Il 14 febbraio, infine, è arrivato il colpo forse più destabilizzante in campionato: a San Siro, l’Inter si è imposta per 3-2 al termine di una sfida segnata da polemiche arbitrali e tensioni, spegnendo di fatto le residue speranze della Juventus di rimanere agganciata alle zone altissime della classifica.

Crollo europeo e finale amaro contro il Como

Come se non bastasse, il martedì successivo ha assunto i contorni dell’umiliazione europea. In Champions League, il Galatasaray ha inflitto un pesantissimo 5-2 ai bianconeri, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. Il sabato seguente, la crisi si è ulteriormente aggravata con la sconfitta interna per 0-2 contro il Como, un risultato che ha fatto scattare più di un campanello d’allarme.

L’unica altra vittoria del mese è arrivata ancora in Champions, il 3-2 contro il Galatasaray allo Stadium, ma è servita a poco: la qualificazione è sfumata per la differenza reti maturata nella gara d’andata.

Il bilancio finale di febbraio racconta dunque di una Juventus fragile, spesso in affanno e incapace di reagire nei momenti decisivi. Un mese da dimenticare in fretta, ma anche da analizzare a fondo, perché le crepe emerse in queste settimane rischiano di pesare anche sul resto della stagione.