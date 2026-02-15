L’Inter ha conquistato il derby d’Italia contro la Juventus con il punteggio di 3-2, grazie a una rete decisiva di Zielinski al 90° minuto. Questa vittoria proietta i nerazzurri a otto punti di vantaggio sul Milan in classifica.

La partita, disputata a San Siro, è stata pesantemente influenzata dall’espulsione di Pierre Kalulu al 42° del primo tempo, a seguito di una doppia ammonizione. L’episodio ha generato forti proteste da parte della Juventus, con il director of Football Strategy bianconero, Giorgio Chiellini, che ha definito la decisione arbitrale “un errore inaccettabile”.

Primo tempo equilibrato, la svolta con l’espulsione

La prima frazione di gioco si è caratterizzata per un sostanziale equilibrio. L’Inter era passata in vantaggio al 17° grazie a un’autorete di Cambiaso, ma il difensore bianconero ha saputo rimediare al 26° siglando la rete dell’1-1. La gara è rimasta in bilico fino al 42°, quando Kalulu è stato espulso per un fallo su Bastoni, giudicato una simulazione dalla Juventus, scatenando le veementi proteste del club.

Ripresa intensa, gol decisivo nel finale

Nella ripresa, l’Inter è apparsa più propositiva e al 76° Esposito ha riportato in vantaggio i nerazzurri con un preciso colpo di testa su assist di Dimarco. La Juventus ha tentato una reazione e all’83° Locatelli ha siglato il gol del pareggio con un tiro angolato.

Tuttavia, nel finale, al 90°, Zielinski ha trovato la rete della vittoria, assicurando tre punti fondamentali all’Inter.

Con questo risultato, l’Inter consolida il proprio primato in classifica con 61 punti, scavando un solco di otto lunghezze sul Milan, mentre la Juventus rimane ferma a 46 punti.

L’espulsione di Kalulu è apparsa determinante secondo le cronache: il fallo su Bastoni è stato considerato lieve, e la Juventus ha contestato fermamente la scelta dell’arbitro La Penna, con proteste che sono proseguite anche nel tunnel degli spogliatoi da parte di Chiellini e dell’ad Damien Comolli. La classifica aggiornata vede l’Inter in testa con 61 punti dopo venticinque giornate, seguita dal Milan a 53, con una partita ancora da recuperare.