Mattia Bellucci ha conquistato una vittoria di prestigio all’Atp 250 di Stoccarda, assicurandosi un posto nei quarti di finale del prestigioso torneo tedesco. L’atleta italiano, attualmente posizionato al numero 73 del ranking mondiale, ha superato il beniamino di casa Yannick Hanfmann, numero 53 Atp, al termine di una sfida intensa e combattuta durata ben due ore e ventinove minuti. Il tabellone finale ha registrato il successo di Bellucci con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2, un risultato che testimonia la sua resilienza e determinazione sul campo in erba.

La partita ha offerto momenti di grande tennis sin dalle prime battute. Il primo set si è rivelato estremamente equilibrato, con Bellucci che ha saputo capitalizzare le occasioni decisive, strappando il servizio all’avversario nei frangenti chiave. Hanfmann, pur avendo a disposizione ben sei palle break, incluse tre opportunità consecutive (0-40) sul punteggio di 4 pari, non è riuscito a concretizzare, lasciando sfuggire un vantaggio potenziale. Questa incapacità di chiudere i punti importanti ha permesso a Bellucci di aggiudicarsi la prima frazione. Il tennista tedesco ha però mostrato una lodevole reazione nel secondo set, riuscendo a imporsi al tie-break e prolungando così l’emozionante confronto al terzo e decisivo parziale, dimostrando di non voler cedere facilmente.

Il trionfo nel set decisivo e l'accesso ai quarti

Nella frazione decisiva, Bellucci ha preso saldamente il controllo del gioco, elevando il suo livello di performance. Ha saputo sfruttare al meglio le evidenti difficoltà fisiche accusate da Hanfmann, il quale ha palesato segni di affaticamento e un riacutizzarsi di un fastidio alla schiena, che ne ha limitato i movimenti e la potenza dei colpi. L’azzurro ha dominato gli scambi, chiudendo il set con un netto 6-2 e garantendosi così il prestigioso accesso ai quarti di finale. Nel prossimo incontro, Mattia Bellucci affronterà il vincitore della sfida tra il quotato Taylor Fritz e il giovane talento Martin Landaluce, un match che si preannuncia come un’ulteriore prova di maturità per il tennista italiano.

Il percorso di Bellucci e la sua crescita sull'erba

Questo successo rappresenta una tappa fondamentale per la carriera di Mattia Bellucci, che raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un torneo sull’erba. Nonostante la superficie non sia la sua prediletta, avendo disputato complessivamente solo trentuno incontri su erba a tutti i livelli, questo risultato evidenzia una notevole capacità di adattamento. La sua stagione è stata finora altalenante e complessa, caratterizzata da risultati non sempre brillanti e da alcune sconfitte pesanti, come il severo 0-6 subito la scorsa settimana a Birmingham, dove era testa di serie. Tuttavia, a Stoccarda, Bellucci ha mostrato una crescita esponenziale nel corso del match, passando con fluidità dalla difesa all’attacco e sorprendendo per la velocità e l'agilità nei suoi spostamenti sul campo.

La sua abilità nel convertire situazioni difensive in offensive è stata particolarmente impressionante. Il torneo di Stoccarda, con la sua ricca tradizione e l'importanza nel calendario tennistico, offre ai giocatori un’opportunità cruciale per affinare la preparazione in vista dei maggiori appuntamenti estivi, e Bellucci sembra averla colta al meglio, dimostrando che la forma può arrivare in qualsiasi momento.