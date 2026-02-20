L’Inter affronta un momento delicato con l’infortunio di Lautaro Martinez. L’attaccante si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali a seguito del problema fisico occorso durante la gara di Champions League. Gli accertamenti hanno confermato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Il club ha comunicato che “la situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”, ma le prime stime parlano di uno stop previsto tra le tre e le quattro settimane. Questo lasso di tempo escluderebbe il giocatore dal derby contro il Milan, in programma l’otto marzo, e potrebbe consentire un rientro solo dopo la sosta per le nazionali di fine marzo.

Impatto sul cammino stagionale

L’infortunio di Lautaro Martinez arriva in un momento cruciale della stagione, con l’Inter impegnata su più fronti. Il capitano nerazzurro, figura centrale sia dal punto di vista tecnico che simbolico per la squadra, rischia di saltare partite di importanza decisiva sia in campionato sia in Champions League. La sua assenza solleva interrogativi sulla gestione dell’attacco e sulla capacità della squadra di mantenere continuità e identità senza il suo leader offensivo.

Prospettive di recupero e scelte tattiche

La rivalutazione prevista per la prossima settimana si rivelerà fondamentale per definire con maggiore precisione i tempi di recupero e le conseguenti scelte tattiche.

L’Inter dovrà valutare attentamente se optare per un rientro anticipato, con i rischi connessi, o procedere con la massima cautela per scongiurare ricadute. L’assenza prolungata di Lautaro impone una riflessione sulla rotazione offensiva e sulla distribuzione delle responsabilità tra i giocatori a disposizione.

Ulteriori dettagli sull’infortunio

Il timore del club, secondo quanto emerso, è che si tratti di uno stiramento, con conseguente stop di circa un mese. L’attaccante avrebbe avvertito un “pizzicore” al muscolo, chiedendo immediatamente la sostituzione per prevenire complicazioni. Il rientro in campo è ipotizzato dopo la sosta per le nazionali, con la possibilità di tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, prevista per il 22 marzo, ma sempre con la priorità di non correre rischi inutili.