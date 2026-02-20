Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe già mosso passi concreti per assicurarsi Zeki Celik al termine della stagione in corso. Il terzino turco, attualmente in forza alla Roma, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo giugno e il suo futuro nella Capitale appare sempre più incerto. Le trattative per il rinnovo, secondo quanto filtra, sarebbero ormai in una fase di stallo avanzato, con le parti distanti dal trovare un punto d’incontro. Una situazione che la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione, fino ad arrivare, sempre secondo i rumors, a un accordo di massima con l’entourage del calciatore.

Rinnovo lontano con la Roma, la Juve si inserisce

Alla base della possibile rottura tra Celik e la Roma ci sarebbe una questione economica tutt’altro che marginale. Il giocatore e i suoi agenti chiederebbero un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione per prolungare l’accordo in scadenza, una cifra che la proprietà giallorossa, guidata da Dan Friedkin, non sarebbe disposta a garantire. Da qui la crescente distanza tra le parti e la sensazione che l’avventura romana del laterale turco sia ormai ai titoli di coda. In questo contesto si inserisce la Juventus, che avrebbe fiutato l’occasione di mercato trovando un’intesa preliminare con gli agenti del calciatore. Un’operazione a parametro zero che permetterebbe ai bianconeri di assicurarsi un profilo affidabile, esperto e già abituato ai ritmi della Serie A.

Un colpo low cost in linea con i piani bianconeri

L’eventuale arrivo di Celik a Torino rappresenterebbe una mossa perfettamente coerente con la strategia della Juventus in vista della prossima estate. Il club piemontese è infatti chiamato a muoversi con grande attenzione sul mercato, consapevole dei vincoli imposti dal Fair Play Finanziario e di una fase economica tutt’altro che semplice. Puntare su calciatori svincolati o a basso costo, ma con esperienza internazionale, è una linea guida chiara per la dirigenza. Celik, grazie alla sua duttilità e alla capacità di adattarsi a più ruoli sulla fascia, potrebbe offrire soluzioni immediate senza appesantire il bilancio. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, la Juventus potrebbe aver già piazzato uno dei primi colpi dell’estate.