In questi giorni alla Juventus si starebbe parlando del futuro di alcuni dei pilastri che compongono la rosa attuale dei bianconeri. Oltre a Dusan Vlahovic e Weston McKennie, entrambi in scadenza di contratto nel 2026, anche il nome di Gleison Bremer sarebbe uscito fra quelli a rischio cessione. Questo non per una situazione contrattuale in bilico, visto che il brasiliano è legato al club piemontese fino al 2029, ma per una clausola rescissoria presente nell'accordo stipulato fra le parti. Un tema, che ha messo in apprensione tanti tifosi della Juve, preoccupati dalla prospettiva di poter perdere un perno della difesa, ma non Graziano Campi, giornalista sportivo che su X ha scritto in merito: "Bremer?

Dovesse partire per 50 milioni penso ci siano tutti i presupposti per trovare un sostituto di valore, in una squadra che comunque ha già Kelly, Kalulu e Gatti".

Juve, i tifosi rispondono a Campi

Le parole di Campi su Bremer hanno catturato l'attenzione di diversi dei suoi sostenitori: "Son d'accordo che dai 50 in su possa partire, ma Kalulu è ormai un terzino e Gatti è impresentabile. Se parte Bremer te ne servono 3. Senesi a 0, 12/13 per la metà di Muharemovic e magari un 25/26 per Solet. Sei sicuramente più completo" scrive un utente su X in linea col pensiero del giornalista. Un altro invece evidenzia: "Perderlo sarebbe una cosa molto grave. Soprattutto perché a tale prezzo non ne trovi un altro come lui.

Salvo che ci fossero dubbi/problemi sulla sua tenuta fisica. In ogni caso un’enorme stupidaggine aver fissato la clausola a tale valore, appena sopra il valore di acquisto iniziale".

Infine un utente sottolinea: "Abbiamo già messo Bremer sul mercato. Per 50 milioni poi, in Premier ci comprano il magazziniere ormai. Oltre alla mancanza di un centravanti, un altro problema della Juve sono considerazioni come questa avallate da pseudo tifosi".

Juve, Senesi obiettivo sempre più caldo per i bianconeri

A prescindere da quello che accadrà con Bremer, la Juventus si starebbe già muovendo sul fronte del mercato alla ricerca di un difensore da aggiungere alla rosa in estate. Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero i bianconeri forti su Marcos Senesi, stopper argentino dato in uscita certa il prossimo giugno dal Bournemouth come parametro 0.