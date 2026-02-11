La Juventus torna a muoversi sotto traccia in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e lo fa riaccendendo una pista che, negli ultimi anni, non si è mai davvero spenta. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur sulle proprie pagine di X, il club bianconero sarebbe nuovamente sulle tracce di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta e uno dei profili più apprezzati del panorama italiano per rendimento, continuità e completezza tattica.

Dialoghi avviati e valutazione in calo: l’Atalanta fissa il prezzo

Secondo Konur, Juventus e Atalanta avrebbero iniziato a dialogare in maniera riservata, consapevoli che qualsiasi affondo concreto potrà avvenire solo nella prossima finestra di mercato.

La Dea, dal canto suo, non fa sconti ma sembra aver rivisto leggermente al ribasso le proprie richieste: per Ederson servirebbero circa 40 milioni di euro, una cifra importante ma inferiore rispetto ai 50 milioni richiesti la scorsa stagione. Un segnale che potrebbe favorire l’inserimento della Juventus, sempre attenta a cogliere spiragli utili per rinforzare il centrocampo con profili già pronti per il calcio di alto livello. Ederson, per caratteristiche fisiche e tecniche, rappresenta un mediano moderno, capace di abbinare interdizione, qualità nel palleggio e inserimenti senza palla, qualità che lo rendono centrale nel progetto tattico dell’Atalanta e appetibile per diversi top club.

Un ritorno di fiamma per la Juve: un obiettivo mai dimenticato

Per la Juventus, quella che porta a Ederson è a tutti gli effetti un ritorno di fiamma. Già nell’estate del 2025, infatti, i bianconeri avevano provato a portare il centrocampista brasiliano alla Continassa, salvo poi doversi arrendere di fronte alle elevate richieste economiche della famiglia Percassi. Un muro che aveva congelato la trattativa, ma non l’interesse. Oggi lo scenario potrebbe essere diverso: la Juventus è alla ricerca di certezze in mezzo al campo e vedrebbe in Ederson un profilo ideale per dare equilibrio, intensità e continuità a un reparto che necessita di maggiore solidità. Resta da capire se il club bianconero riuscirà a trovare la formula giusta per avvicinarsi alle richieste dell’Atalanta e se l'Atletico Madrid, altra società interessata al brasiliano, non si inserirà con forza nell'operazione.