La Juventus prosegue la preparazione al derby d’Italia contro l’Inter. Luciano Spalletti recupera Francisco Conceição, che dopo un periodo di acciacchi fisici è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni ed è a completa disposizione per la partita di sabato sera.

Weston McKennie, invece, ha svolto un programma personalizzato a causa di una ferita rimediata durante la gara contro la Lazio. Le sue condizioni non destano preoccupazione e già per l’allenamento dell’antivigilia di giovedì è previsto il suo ritorno al lavoro in gruppo.

