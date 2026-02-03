Nel weekend della dodicesima giornata della Serie A femminile 2025-2026, la prestazione di Chiara Beccari della Juventus è emersa con forza. L'attaccante bianconera ha siglato una tripletta, distinguendosi anche come la giocatrice con più tiri nello specchio (tre) e più tocchi nell’area avversaria (sei).

Sul fronte della Roma, Manuela Giugliano ha guidato la rimonta con una doppietta su rigore, dimostrando freddezza e lucidità nei momenti cruciali. Il contributo di Giulia Dragoni è stato altrettanto significativo: la giovane calciatrice si è procurata due calci di rigore e ha fornito l’assist decisivo per il gol di Babajide.

Nel Parma, Veronica Benedetti ha offerto una prova solida e completa, coronata dal gol che ha fissato il punteggio sul 3-1. La sua prestazione è stata descritta come “a dir poco clamorosa” per la copertura del campo e la lucidità dimostrata. A supporto, Caterina Ambrosi ha dominato la difesa con autorità, impostando il gioco con calma e sicurezza, incarnando il ruolo di vera capitana.

La tripletta di Beccari nella Top 11 settimanale

La performance di Chiara Beccari, caratterizzata dalla tripletta, non è passata inosservata. La sua eccezionale prestazione le è valsa l'inserimento nella Top 11 della dodicesima giornata della Serie A Women Athora, un riconoscimento che sottolinea ulteriormente il suo impatto nel campionato.

Protagoniste a Roma e Parma

La giornata ha visto brillare anche altre interpreti. Oltre a Giugliano e Dragoni, che hanno guidato la rimonta della Roma con giocate decisive, il Parma ha potuto contare sull'energia e la concretezza di Veronica Benedetti e sulla solidità difensiva di Caterina Ambrosi. Entrambe hanno giocato un ruolo chiave nelle rispettive squadre, contribuendo in modo determinante al risultato.