Alla Continassa, durante l’allenamento di vigilia, Khephren Thuram ha subito una forte contusione. Questo infortunio mette a rischio la sua presenza nel derby d’Italia contro l’Inter, in programma domani sera a San Siro alle 20.45. Lo staff medico della Juventus monitorerà attentamente le sue condizioni anche nella giornata di domani, a poche ore dal fischio d’inizio.

Le condizioni del centrocampista

Il centrocampista francese ha rimediato la contusione durante la seduta odierna, facendo scattare l’allarme in casa bianconera. La sua partecipazione alla partita è da considerarsi a rischio, e la decisione finale arriverà solo dopo le valutazioni mediche previste per domani mattina.

L’entità dell’infortunio è stata definita ‘forte’, alimentando l’incertezza sulla sua disponibilità.

Possibile alternativa in mediana

In caso di forfait di Thuram, Teun Koopmeiners è pronto a subentrare. L’olandese potrebbe affiancare capitan Manuel Locatelli in mediana, una soluzione già considerata dallo staff tecnico come opzione plausibile per non stravolgere l’equilibrio della squadra. Questa alternativa garantirebbe continuità al centrocampo bianconero.

Monitoraggio fino all’ultimo

La situazione relativa a Khephren Thuram è in costante evoluzione. Lo staff medico continuerà a monitorare le sue condizioni fino alla vigilia del derby, cercando di recuperarlo per la sfida cruciale. La speranza è che il giocatore possa recuperare in tempo per essere a disposizione di mister Allegri per un match di tale importanza.