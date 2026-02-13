Igor Tudor è il nuovo allenatore ad interim del Tottenham fino al termine della stagione. La nomina arriva dopo l'esonero di Thomas Frank, avvenuto all'inizio della settimana. L'ex tecnico della Juventus ha accettato l'incarico, prendendo il posto di Frank. Gli Spurs si trovano attualmente a cinque punti dalla zona retrocessione.

Il contesto e il profilo di Tudor

Tudor era stato sollevato dal suo incarico alla Juventus nell'ottobre 2025, a seguito di una serie di otto gare senza vittorie che avevano relegato i bianconeri all'ottavo posto in Serie A.

Nel corso della sua carriera ha guidato diverse squadre, tra cui Lazio, Marsiglia, Galatasaray e Udinese. Da calciatore, ha vestito per nove stagioni la maglia della Juventus, conquistando due scudetti e raggiungendo la finale di Champions League nel 2003.

Obiettivi immediati e prospettive

Il compito principale di Tudor sarà quello di stabilizzare la squadra e condurla verso la salvezza. L'incarico ad interim lascia aperta la possibilità di un nuovo tecnico permanente per la prossima estate. Tra i candidati principali figurano nomi come Roberto De Zerbi e Mauricio Pochettino.

Conferme dalla stampa internazionale

Fonti internazionali confermano che Tudor ha accettato un contratto fino a giugno, senza opzione per la permanenza definitiva.

La decisione è stata presa dopo l'esonero di Frank, con il club che ha optato per una soluzione temporanea in attesa di valutare opzioni più durature. Tudor, 47 anni, è considerato un tecnico esperto, chiamato a dare una scossa immediata alla squadra.

Alcuni articoli sottolineano che Tudor inizierà a dirigere gli allenamenti già da lunedì, in vista di una partita cruciale contro l'Arsenal. La scelta di un tecnico ad interim riflette la volontà del club di mantenere aperte le porte per un eventuale ritorno di Pochettino o per l'arrivo di De Zerbi in estate.