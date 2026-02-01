La Juventus rompe gli indugi e piazza il primo colpo della propria sessione invernale di mercato: nella notte, con un blitz che ha colto tutti di sorpresa, l’amministratore delegato Damien Comolli è riuscito a chiudere la trattativa con il Nizza per Jeremie Boga, esterno offensivo che il club transalpino aveva già proposto ad altre società europee.

Blitz notturno di Comolli: Boga arriva in prestito

L’accordo tra Juventus e Nizza è stato sigillato sulla base di un prestito semestrale con diritto di riscatto, fissato per la prossima estate a 5 milioni di euro, una cifra considerata sostenibile e coerente con la strategia del club.

Boga arriva a Torino con l’obiettivo di aumentare le soluzioni offensive sulle corsie esterne, offrendo a Spalletti un’alternativa pronta e con caratteristiche ben definite. L’esterno ivoriano, che in Ligue 1 non era più centrale nel progetto tecnico del Nizza, rappresenta un’opportunità colta al momento giusto, anche grazie alla rapidità d’azione della dirigenza juventina, capace di anticipare la concorrenza. Con questo innesto, la Juventus aggiunge qualità e profondità alla rosa senza appesantire il bilancio.

Il vice Yildiz e un profilo da rilanciare

L’arrivo di Boga consentirà a Spalletti di avere finalmente un vice Yildiz per il resto della stagione, evitando di sovraccaricare il giovane talento turco e garantendo rotazioni più efficaci tra campionato e coppe.

Boga è un giocatore dotato di grande velocità, dribbling secco e capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno, qualità che lo rendono particolarmente utile contro difese chiuse. Allo stesso tempo, però, la sua carriera recente racconta di una crescita che si è in parte arrestata rispetto alle aspettative iniziali, soprattutto in termini di continuità e incisività sotto porta. Proprio per questo la Juventus scommette su di lui come profilo da rilanciare, inserendolo in un contesto tecnico che potrebbe esaltarne nuovamente le qualità.

Va ricordato, inoltre, come Boga conosca già molto bene la Serie A, avendo vestito in passato la maglia del Sassuolo. In neroverde aveva mostrato sprazzi di talento puro, distinguendosi come esterno offensivo imprevedibile, abile nel saltare l’uomo e nel partire largo per poi accentrarsi.