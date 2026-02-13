La Juventus si prepara alla sfida contro l’Inter con qualche interrogativo legato alle condizioni di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese ha rimediato una botta durante l’ultima seduta e sarà monitorato con attenzione nella rifinitura di domani, 14 febbraio. Solo dopo l’allenamento di rifinitura che precederà la partenza di Milano, lo staff tecnico scioglierà le riserve sulla sua presenza dal primo minuto. Nel caso al suo posto ci sarebbe Teun Koopmeiners che giocherebbe al fianco di Locatelli. Per la Juventus sarebbe un bel danno perché Thuram è uno dei giocatori fondamentali per Spalletti.

In ogni caso la scelta finale verrà fatta domani 14 febbraio in mattinata.

Le scelte di Spalletti

L’idea è quella di confermare l’assetto tattico con il 4-2-3-1. Tra i pali agirà Di Gregorio, mentre la linea difensiva vedrà Kalulu sulla corsia destra, Bremer al centro insieme a Kelly e Cambiaso sulla fascia sinistra. In mediana, il punto fermo resta Locatelli: al suo fianco dovrebbe esserci Thuram, ma tutto dipenderà dalle risposte fisiche che arriveranno nelle prossime ore.

Nel caso in cui il francese non dovesse dare garanzie, è già pronto Teun Koopmeiners, tenuto in pre-allarme per completare la coppia in mezzo al campo. L’olandese rappresenta l’alternativa naturale per equilibrio e qualità nella costruzione.

Sulla trequarti si rivedrà Conceicao, con McKennie e Yildiz a supporto dell’unica punta David. Openda partirà inizialmente dalla panchina, pronto a incidere nella ripresa, così come Boga che potrebbe essere una carta utile a gara in corso.

Restano indisponibili Vlahovic e Milik, due assenze pesanti che riducono le opzioni offensive. Molto dipenderà dunque dalla condizione di Thuram: la rifinitura di domani sarà decisiva per definire l’undici titolare che scenderà in campo contro i nerazzurri.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Visita di Elkann alla Continassa

Questa mattina 13 febbraio, alla Continassa si è presentato John Elkann per caricare la Juventus in vista della sfida contro l’Inter e poi in vista della gara contro il Galatasaray.

L’ad di Exor ha incontrato la dirigenza in particolare ha avuto modo di parlare con Modesto, Chiellini e Modesto. Elkann ha parlato anche con Spalletti con cui ha un ottimo rapporto. L’ad di Exor ha voluto stare vicino alla squadra in una fase di stagione importante visto che tra campionato e Champions in cui la Juventus si giocherà gran parte del suo futuro. John Elkann, nell’ultimo periodo è spesso vicino alla squadra come in occasione del rinnovo di Kenan Yildiz.