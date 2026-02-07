Le Havre e Strasburgo aprono le danze della ventunesima giornata di Ligue 1 domenica 8 febbraio alle 17:15 allo Stade Océane. È una sfida che mette di fronte voglia di riscatto e continuità: da un lato una squadra di casa che cerca punti preziosi per risalire la corrente del campionato, dall’altro gli alsaziani assetati di Europa e lanciati dai favori dei pronostici. L’incrocio regala anche stimoli ai singoli, con talento e gioventù in vetrina in entrambi gli schieramenti.

Le probabili formazioni: Le Havre con Boufal e Soumaré, Strasburgo punta su Panichelli

Le Havre dovrebbe schierarsi con un classico 4-3-1-2: tra i pali Lionel Mpasi-Nzau, difesa formata da Nego, Pembele, Zagadou e Zouaoui. In mediana Gourna-Douath titolare accanto a Ebonog e Zohouri, davanti a loro Rassoul Ndiaye in posizione più avanzata. In attacco, due tra i giocatori più attesi della serata: Sofiane Boufal, pronto a illuminare con il suo estro, e Issa Soumaré a caccia di conferme dopo un girone di andata brillante.

Strasburgo risponderà probabilmente con il 3-4-2-1: Mike Penders sarà il portiere protetto da Guela Doue, Ismael Doukoure e Aaron Anselmino. Sulle corsie Moreira e Chilwell daranno spinta e copertura; in mezzo, il trafficante di palloni Ouattara e l’eclettico El Mourabet.

Sulla trequarti agiranno Godo ed Enciso, chiamati a sostenere Panichelli, l’uomo-gol più atteso nelle fila degli ospiti.

Le quote: Strasburgo in pole secondo William Hill

I bookmaker vedono gli uomini di Strasburgo partire con i galloni da favoriti: William Hill quota il segno 2 a 1.91, dando così fiducia agli alsaziani per la trasferta dello Stade Océane. La vittoria dei padroni di casa è proposta a 3.80, mentre il pareggio vale una posta di 3.30.

Una forbice netta, che fotografa bene le aspettative della vigilia: il Le Havre dovrà dunque cercare la serata perfetta per piegare i pronostici e capitalizzare il fattore campo.

I protagonisti in cifre: Ndiaye equilibrio del Le Havre, Panichelli sfida Soumaré

Tra i filtri e le geometrie del centrocampo di Le Havre spicca Rassoul Ndiaye: 20 presenze (17 da titolare), 1461 minuti e una regolarità preziosa.

I suoi numeri raccontano di un equilibratore: tre gol, tre assist e 485 passaggi in stagione, a cui si aggiungono 40 contrasti riusciti e 19 passaggi chiave. L’efficacia nel recupero palla è attestata da 8 intercetti, mentre con 12 dribbling riusciti su 22, Ndiaye si dimostra anche abile nel saltare l’uomo e rompere le linee avversarie.

Al suo fianco, l’estro non ancora espresso al massimo di Sofiane Boufal: appena 3 presenze e 116 minuti in campionato, ma sempre capace di alzare il tasso tecnico della manovra. Una sola conclusione nello specchio, 41 passaggi, 3 passaggi chiave e una partecipazione che potrà crescere con il tempo – a patto che la tenuta fisica lo assista. Da non sottovalutare anche la presenza di Issa Soumaré, titolare fisso nelle idee della squadra: per lui 20 presenze, 3 reti e 2 assist, con 38 tiri totali (14 in porta) e due rigori conquistati di cui uno trasformato, per un rendimento in crescendo nei duelli (152 vinti su 298) e nei dribbling (18 riusciti su 41).

Lato Strasburgo, occhi puntati sulla vena realizzativa di Joaquín Panichelli: l’argentino ha già timbrato il cartellino 11 volte in 20 presenze (19 da titolare), con una costante presenza offensiva rappresentata dai 40 tiri totali (23 nello specchio). Suo anche un ruolo attivo nella costruzione, con 22 passaggi chiave e 371 passaggi complessivi, mentre sul piano fisico il suo apporto è attestato dai 117 duelli vinti su 242 e dalle tante giocate spalle alla porta. Accanto a lui, il giovane talento Julio Enciso, centrocampista già nel giro dei titolari, porta freschezza e creatività: in 13 apparizioni, una rete e due assist, 26 dribbling riusciti su 44 tentativi e un buon coinvolgimento nel gioco (330 passaggi, 9 chiave). Interessante, infine, anche il rendimento di Martial Godo, che in 15 presenze è riuscito a mettere a segno 5 reti da subentrante o titolare, dimostrando fiuto e duttilità offensiva fra le linee.