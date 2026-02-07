Luci della ribalta pronte a illuminare il Parc des Princes domenica 8 febbraio dalle ore 20:45: Paris Saint Germain e Marsiglia si affrontano per la ventunesima giornata della Ligue 1 2025/26. Non sarà solo una sfida tra le due grandi rivali del calcio francese, ma anche un crocevia per la corsa al titolo e alla gloria nazionale. Un appuntamento che, come da tradizione, promette scintille e tensione, con i parigini decisi a mantenere il passo da capolista e gli ospiti assetati di punti in chiave Europa. Il contesto, la storia e le ambizioni delle due squadre accendono un appuntamento che, a Parigi, nessuno vuole perdere.

Le probabili formazioni di Paris Saint Germain-Marsiglia

Per la sfida più sentita d’Oltralpe, Luis Enrique dovrebbe confermare il suo 4-3-3, affidandosi tra i pali a Matvey Safonov e a una difesa composta da Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes. La mediana avrà il giovane Joao Neves accanto a Vitinha e Fabian Ruiz, mentre il tridente offensivo sarà piuttosto inedito: sulle ali spazio a Senny Mayulu e Bradley Barcola, con Ibrahim Mbaye schierato come riferimento centrale.

Dall’altra parte, il Marsiglia di Gattuso schiererà un 3-4-2-1 consolidato con Geronimo Rulli in porta, retroguardia a tre formata da Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd e Facundo Medina. Sulle fasce ci saranno Timothy Weah e Igor Paixao, con Hoejbjerg e Quinten Timber a battagliare nel cuore del centrocampo.

In avanti, le attenzioni si concentrano su Ethan Nwaneri e Mason Greenwood alle spalle dell’intramontabile Pierre-Emerick Aubameyang.

Quote: PSG nettamente favorito nella grande notte di Parigi

Per i bookmaker il pronostico non lascia spazio a dubbi: il Paris Saint Germain, padrone di casa, è largamente favorito contro l’Olympique Marsiglia. William Hill quota la vittoria dei parigini a 1.40, il pareggio a 4.75 e il colpo in trasferta dei marsigliesi addirittura a 6.50.

Il fattore campo e la maggiore profondità della rosa inclinano chiaramente l'ago della bilancia verso Mbappé e compagni, anche se in partite dal sapore così antico il fattore emotivo non è mai da sottovalutare.

I protagonisti in campo: Barcola in ascesa, Greenwood fa paura

Sotto i riflettori del Parc ci saranno diversi giovani pronti a lasciare il segno.

In casa PSG si attende la conferma della crescita di Senny Mayulu: il 19enne, nelle sue 16 apparizioni stagionali, ha già segnato 3 gol e servito 2 assist, risultando spesso vivace tra le linee, con 21 passaggi chiave e 32 contrasti vinti a testimoniare una partecipazione totale alla manovra. Le sue incursioni saranno preziose per scardinare la difesa a tre del Marsiglia.

Discorso simile per Ibrahim Mbaye, appena 17 anni ma già utilizzato a più riprese nel tridente offensivo. L’attaccante cresciuto a Trappes ha collezionato 759 minuti di gioco, trovando la via del gol contro il Nizza e esibendo buone qualità nel dribbling (16 riusciti su 43 tentati) e in fase di assistenza con 2 passaggi vincenti, nonostante la giovane età e una comprensibile alternanza di rendimento.

Il vero faro nella manovra offensiva parigina rimane però Bradley Barcola, 23 anni, che vanta già numeri da leader: 7 reti in 17 apparizioni, frutto di una pericolosità costante certificata anche da 21 tiri nello specchio su 33 totali, e 22 passaggi chiave. La sua capacità di saltare l’uomo resta uno dei grimaldelli più temuti: 23 dribbling riusciti a fronte di 56 tentati. In una partita di questa intensità, sarà lui il principale terminale offensivo per i padroni di casa.

Per il Marsiglia, il nome nuovo è quello di Ethan Nwaneri, che alla seconda presenza in Ligue 1 ha già strappato applausi: un gol segnato, 4 passaggi chiave e una percentuale di successo nei dribbling che sfiora il 75% (3 su 4).

Il giovane inglese può garantire imprevedibilità dietro la punta, guidato dall’esperienza di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese ha totalizzato 6 centri e 5 assist in 18 apparizioni stagionali: la sua incidenza rimane alta pur entrando spesso dalla panchina, con 17 tiri nello specchio su 28 totali.

L’arma segreta del Marsiglia, però, porta la firma di Mason Greenwood. È lui il valore aggiunto in zona gol: 13 centri in 19 gare, miglior marcatore della squadra, 4 assist e una media di oltre due tiri nello specchio a partita. Aiuta anche in costruzione (39 passaggi chiave e 824 palloni distribuiti), dimostrando di essere ormai un riferimento imprescindibile per il gioco offensivo di Gattuso.