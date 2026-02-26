Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha commentato con profonda emozione l’eliminazione dalla Champions League al termine della partita contro il Galatasaray. Al microfono di Prime Video, ha confessato: “Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto e per quello che abbiamo dato”. Ha poi aggiunto: “Grazie di cuore a tutti i miei compagni e allo stadio che oggi era incredibile. Purtroppo non abbiamo raccolto niente ma abbiamo raccolto un’energia che dovremo portarci dentro”. Locatelli ha concluso con una nota di prospettiva: “È la Juventus che dobbiamo ambire ad essere sempre, con il mister siamo sulla strada giusta”.

Il contesto della partita

La partita, disputata allo Stadium, ha visto la Juventus impegnata in una rimonta che ha acceso le speranze dei tifosi. Nonostante l’impegno e la rimonta firmata da Locatelli, Gatti e McKennie, la squadra è stata eliminata dalla competizione. L’uscita dalla Champions League rappresenta un duro colpo per il club, ma le parole del capitano sottolineano la volontà di trasformare la delusione in energia per il futuro.

Il messaggio di speranza

Locatelli ha voluto lanciare un messaggio di fiducia: l’energia raccolta, nonostante l’assenza di risultati, potrà essere un punto di partenza per il prosieguo della stagione. Il riferimento al mister e alla “strada giusta” indica una visione proiettata verso il futuro, con l’obiettivo di ritornare ai livelli attesi dalla tifoseria e dalla società.

La reazione dopo l'eliminazione

L’amarezza per l’eliminazione ha lasciato il segno in casa bianconera. Il difensore Gatti ha aggiunto: “Abbiamo dato tutto, assurdo il rosso a Kelly”. Locatelli ha ribadito il concetto di impegno profuso: “Sono partite che rimangono nel cuore, purtroppo non abbiamo raccolto niente”. Queste dichiarazioni evidenziano la delusione per il risultato sportivo, ma anche l’orgoglio per la prestazione offerta dalla squadra.