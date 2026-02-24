L’Inter vive da protagonista l’attuale stagione ma le sirene di calciomercato non perdono di vista l’obiettivo in vista del futuro; tra qualche mese sarà tempo di fare la conta soprattutto in difesa con i probabili addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, due pedine che in questi anni hanno dato molto alla causa nerazzurra e che non possono che essere sostituiti da profili di grande prospettiva e che già vantano una discreta sicurezza nel campionato di Serie A. Tutti gli indizi portano a 2 nomi già chiacchierati nelle scorse settimane e che ora sembrano ancor più in orbita Inter: Oumar Solet dell’Udinese e Tarik Muharemovic del Sassuolo.

Solet e Muharemovic, perchè sarebbero già pronti per l’assetto di Cristian Chivu

Due nomi che viaggiano in parallelo e che non si escludono, anzi; Solet e Muharemovic sarebbero 2 innesti in linea con le recenti strategie dell’Inter per quanto riguarda il calciomercato e soprattutto la costruzione di una rosa tanto competitiva quanto giovane. L’idea di lasciare in squadra profili di esperienza è un mantra che non verrà abbandonato ma è chiaro che nomi come quelli di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, come anticipato, potrebbero aver concluso il loro tempo in nerazzurro. Detto ciò, i difensori attualmente all’Udinese e al Sassuolo risultano forse tra le migliori alternative in chiave futura.

Solet ha avuto modo di far breccia nella dirigenza nerazzurra forse anche per le sue recenti prestazioni proprio contro l’Inter; un gol da cineteca lo scorso anno, protagonista indiscusso nella sfida d’andata di Serie A scandita dalla rimonta clamorosa dell’Udinese.

Arcigno nelle entrate, sicuro e affidabile come pedina di una difesa a 3; soprattutto abile in costruzione e palla al piede, doti fondamentali per i difensori moderni e soprattutto per quello che è il gioco messo in evidenza da Cristian Chivu. Un discorso simile si potrebbe fare per Muharemovic: giovane e dunque di prospettiva, al Sassuolo sta mettendo in evidenza doti importanti dal punto di vista della solidità; forse talvolta acerbo nelle scelte ma per struttura fisica e abnegazione dimostra ampi margini di miglioramento e adattamento soprattutto se affiancato a giocatori - eventualmente all’Inter - con già ampie conoscenze dei meccanismi tattici.

Solet - Muharemovic: l’Inter ci pensa ma per l’ex Juventus la strada non è in discesa

Al di là delle doti tecnico-tattiche, l’aspetto economico è tutt’altro che marginale per le eventuali mosse dell’Inter nel caso in cui dovesse affondare il colpo sia per Muharemovic che per Solet. Il focus doveroso parte dal difensore dell’Udinese; il recente infortunio, dovesse prolungarsi a lungo, complica forse i piani dei friulani in termini di prezzo. L'idea nerazzurra potrebbe infatti partire da una richiesta al ribasso puntando sulla possibile assenza in questa ultima parte di stagione; attenzione però alla concorrenza - anche la Roma sarebbe interessata al difensore - e dunque ad una possibile asta.

Per Muharemovic nessun vantaggio sotto questo punto di vista; ottimi rapporti con la dirigenza del Sassuolo ma sarà comunque difficile strapparlo ai neroverdi per una cifra inferiore ai 30/35 milioni di euro. Un fattore da prendere in considerazione è la clausola del 50% sulla futura rivendita per la Juventus: un cavillo che potrebbe portare il prezzo a lievitare ulteriormente.