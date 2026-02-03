Il calciomercato invernale si è chiuso con un colpo di scena: il trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan è definitivamente saltato. Il centravanti francese non ha superato le visite mediche straordinarie imposte dal club rossonero, che ha manifestato perplessità sulle condizioni delle sue ginocchia, non tanto per l’immediato quanto in prospettiva futura. Di conseguenza, la trattativa con il Crystal Palace si è interrotta sul più bello, proprio nell’ultimo giorno utile.

Milan: Fullkrug e Maignan come punti fermi

Il Milan, che aveva identificato in Mateta il bomber del futuro, dovrà quindi fare affidamento sugli elementi già presenti in rosa.

L’attaccante Niclas Fullkrug e il rinnovo del portiere Maignan rappresentano i principali riferimenti, rispettivamente, per il reparto offensivo e quello difensivo del club. L’operazione con il Crystal Palace è sfumata, dunque, a un passo dalla conclusione.

Juventus: nessun rinforzo in attacco

Anche la Juventus non è riuscita a portare a termine l’ingaggio di un nuovo attaccante. Nonostante i numerosi nomi accostati ai bianconeri, tra cui quello di Kolo Muani, nessuna trattativa si è concretizzata. Il tecnico dovrà pertanto attendere il rientro di Vlahović o valutare opzioni a parametro zero. Sul fronte delle entrate, è stato ufficializzato lo scambio di prestiti tra Joao Mario, che passa al Bologna, ed Emil Holm, nuovo acquisto della Juventus.

Inoltre, Rugani ha lasciato Torino per trasferirsi alla Fiorentina.

Altri movimenti dell’ultima giornata di mercato

Il Como ha finalizzato in extremis l’acquisto del centrocampista classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby, per una cifra di 10 milioni di euro. Fiorentina e Verona hanno invece visto sfumare il trasferimento di Christian Kouamé per questioni prettamente burocratiche. Il Sassuolo si è distinto come uno dei club più attivi, ufficializzando tre nuovi innesti: Ulisses Garcia dal Marsiglia, il riscatto di Ismael Konè e il centrocampista classe 2007 Darryl Bakola, anch’egli proveniente dal Marsiglia per dieci milioni. La Cremonese ha acquisito Sebastiano Luperto dal Cagliari, mentre il Parma ha riportato in Italia Gabriel Strefezza dall’Olympiacos.

Infine, Ademola Lookman ha lasciato l’Atalanta per l’Atletico Madrid, in un’operazione da 35 milioni più cinque di bonus. Il Genoa è riuscito a trattenere Norton-Cuffy, respingendo gli assalti inglesi, mentre il caso Romagnoli rimane aperto: il giocatore resta alla Lazio dopo l’annullamento della firma con l’Al Sadd.

Dettagli sulle operazioni

Il trasferimento di Mateta al Milan è naufragato a seguito di esami medici approfonditi che hanno evidenziato criticità al ginocchio, inducendo il club a ritirarsi dall’affare. Non ci sono stati contatti concreti per Mateta da parte della Juventus, che non si è inserita nella trattativa.