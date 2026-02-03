Matías Vecino lascia la Lazio e si trasferisce al Celta Vigo. La società biancoceleste ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo, ringraziando il centrocampista per il contributo offerto e augurandogli il meglio per il futuro.

Il percorso di Vecino alla Lazio

Matías Vecino conclude la sua esperienza nella Capitale dopo due stagioni. Arrivato nell’estate 2022, il centrocampista ha collezionato 128 presenze e realizzato 13 gol con la maglia biancoceleste. La sua cessione al Celta Vigo è avvenuta a titolo definitivo, come comunicato dalla società romana.

Il saluto del club e i movimenti di mercato

La Lazio ha voluto esprimere gratitudine per il valore del contributo offerto da Vecino in questi anni, formulando i migliori auguri per il suo futuro professionale. Il centrocampista uruguaiano rappresenta il quarto giocatore a lasciare il club in questa finestra di mercato, dopo le cessioni di Castellanos, Guendouzi e Mandas.

Nuovo capitolo in Spagna per Vecino

Vecino ha firmato un contratto con il Celta Vigo valido fino a giugno 2027. Il centrocampista, noto per la sua fisicità, le capacità di recupero palla e un buon criterio nella distribuzione, è stato scelto per rinforzare il centrocampo del club galiziano. Il tecnico Claudio Giráldez lo considera un profilo ideale per il suo modello di gioco, soprattutto in vista delle partenze di Fran Beltrán e Damián Rodríguez.