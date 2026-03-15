Da lunedì 16 a venerdì 20 marzo su Rai 3 andranno in onda i nuovi episodi di Un posto al sole. Le nuove puntate, vedono il rapporto di coppia tra Raffaele e Ornella sempre più in crisi. Anche Manuela è sempre più stressata al punto che inizia ad avere sempre più confidenza con Maurizio: la ragazza è alle prese per i preparativi del matrimonio con Niko, ma anche per la sua tesi di laurea.

Anticipazioni Un posto al sole

La prossima settimana tornano i nuovi episodi di Un posto al sole. Le anticipazioni vedono Raffaelle e Ornella sempre più in crisi ma per loro non sembra essere l'unico problema.

La coppia infatti, è preoccupata anche per il momento di difficoltà che stanno vivendo Ida e Roberto.

Manuela è alle prese con i preparativi del matrimonio con Niko, ma è sempre più sotto stress sia per le nozze che per la laurea. Di conseguenza si avvicina sempre di più a Maurizio. Dal canto suo quest'ultimo continua a frequentare il Vulcano, ma qualcuno potrebbe averlo riconosciuto. Eduardo ha preso una decisione importante per la sua vita, mentre Damiano sembra aver capito chi abbia a che fare con la banda di rapinatori. Nel frattempo, Grillo è sempre più insistente con Damiano. Mariella inizia ad essere la confidente di Massaro, ma Bice e Guido sono all'oscuro dei loro incontri.

Teo e Cristina sono sempre più in sintonia, ma la donna ha un duro scontro con Ferri.

Quest'ultimo non riesce a comprendere perché Cristina non voglia più far tornare Greta a casa. Sasà invece non crede alle scuse di Sergio.

Dove e quando seguire la soap

È possibile seguire i nuovi episodi della Tv Soap targata Rai dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20:50.

Per chi invece desidera vedere Un posto al sole in streaming può farlo sul sito RaiPlay in modo gratuito nella sezione dedicata alla serie.

Il commento di alcuni utenti del web

Un posto al sole è arrivato alla stagione n° 30. Su X, sono molti gli utenti che commentato gli episodi andati in onda e le nuove trame: "È possibile sapere quando andrà in onda il matrimonio tra Niko e Manuela?". Un altro utente ha criticato Eduardo: "Dopo la notorietà è cambiato completamente".

Un ulteriore utente ha sollevato dei dubbi sulle nozze di Niko e Manuela: "Letteralmente i miei dubbi in quanto testimone di due matrimoni a breve". Un fan ha affermato: "Certo Marina chiama Ornella, mica Rossella". Infine c'è chi ha punzecchiato Ornella: "Sicuro s'innamorerà di qualcuno".