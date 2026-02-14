Domenica sera, alle 20.45, Napoli e Roma si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona in un match cruciale per le rispettive ambizioni europee. Il Napoli, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro il Como ai rigori, cerca di ritrovare la vittoria in campionato sotto la guida di Antonio Conte. La Roma, invece, con il nuovo acquisto Malen già autore di tre gol, punta a rimanere in scia alle prime posizioni.

Le scelte tattiche di Conte

Antonio Conte dovrà fare i conti con l'assenza di Juan Jesus, squalificato. Buongiorno è chiamato a riscattare una prestazione sottotono contro il Genoa, mentre Beukema, ripresosi da un'influenza, è pronto a rientrare tra i titolari.

A centrocampo, Politano potrebbe essere schierato dall'inizio dopo la recente amichevole. McTominay, recuperato, è in lizza per una maglia da titolare. In attacco, Hojlund è confermato al centro del reparto, con Lukaku in fase di recupero e Gilmour vicino al rientro, potenzialmente disponibile per la panchina.

Probabili formazioni

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1: Meret tra i pali; difesa composta da Beukema, Buongiorno e Rrahmani; a centrocampo Politano, McTominay, Lobotka e Spinazzola; in attacco Vergara, Elmas e Hojlund. A disposizione: Allison Santos, Vanja Milinkovic-Savic, Contini, Marianucci, Olivera, Mazzocchi, Gutierrez, Giovane e Lukaku.

La Roma, con lo stesso schieramento tattico, dovrebbe affidarsi a Svilar in porta; Mancini, Ndicka e Ghilardi in difesa; Celik, Cristante, Pisilli e Wesley a centrocampo; Soulé, Dybala e Malen in attacco.

In panchina: Gollini, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Angelino, El Aynaoui, Venturino, Pellegrini, Arena, Zaragoza e Vaz. La direzione arbitrale è affidata a Colombo di Como.

Il contesto del match

Il big match in programma allo stadio Maradona, valido per la venticinquesima giornata di Serie A, mette in palio tre punti di grande importanza per le ambizioni europee di Napoli e Roma. Gli azzurri, attualmente a 49 punti, mirano a consolidare il loro posto in Champions League e a insidiare il Milan per il secondo gradino del podio. I giallorossi, fermi a 46 punti, hanno l'opportunità di raggiungere il Napoli in classifica. Tra le possibili variazioni tattiche, Milinkovic-Savic potrebbe essere preferito a Meret in porta, Beukema insidia Buongiorno in difesa, Politano è in vantaggio per una maglia da titolare e Giovane potrebbe scalzare McTominay. Nella Roma, si registrano tre ballottaggi aperti: El Aynaoui contro Pisilli, Soulé contro Zaragoza e Dybala contro Pellegrini.