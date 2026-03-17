Gli Atlanta Hawks continuano la loro impressionante marcia nel campionato NBA, conquistando la decima vittoria consecutiva. La squadra ha superato gli Orlando Magic con un punteggio finale di 124-112, interrompendo così la striscia di sette successi consecutivi degli avversari. Grazie a questo importante risultato, gli Hawks si posizionano ora all’ottavo posto nella Eastern Conference. Il grande protagonista della serata è stato Nickeil Alexander-Walker, giunto dal Minnesota la scorsa estate, che ha stabilito il suo record personale con una prestazione eccezionale da 41 punti, aggiungendo 7 rimbalzi e 5 assist.

Un contributo altrettanto significativo è arrivato da Jalen Johnson, autore di una notevole tripla-doppia con 24 punti, 15 rimbalzi e 13 assist.

Nella stessa giornata NBA, i Los Angeles Lakers hanno ottenuto una vittoria esterna di rilievo, espugnando il campo degli Houston Rockets con il risultato di 100-92. La stella dei Lakers, Luka Doncic, ha brillato con una prestazione da 36 punti, ben supportato dai 18 punti di LeBron James. Anche Kevin Durant ha contribuito al successo con 18 punti. La sfida, svoltasi al Toyota Center di Houston davanti a un pubblico di oltre 18.000 spettatori, ha visto i californiani imporsi grazie a una difesa solida e una maggiore lucidità nei momenti cruciali del match.

Dal punto di vista statistico, i Lakers hanno concluso la partita con il 44% al tiro dal campo e l’81% ai tiri liberi. Nonostante gli Houston Rockets abbiano dominato a rimbalzo, le 24 palle perse si sono rivelate un fattore determinante per la sconfitta. Luka Doncic è stato il miglior realizzatore dell'incontro, mentre per i Rockets si è distinto Amen Thompson con 19 punti e 12 rimbalzi.

San Antonio e Boston: vittorie importanti

Tra le altre sfide della notte NBA, i San Antonio Spurs hanno conquistato una vittoria per 119-115 contro i Los Angeles Clippers, guidati da Victor Wembanyama che ha messo a segno 21 punti e 13 rimbalzi. Questo successo rappresenta il cinquantesimo stagionale per gli Spurs, a fronte di sole 18 sconfitte.

Anche i Boston Celtics hanno festeggiato, superando i Phoenix Suns per 120-112. La vittoria dei Celtics è stata trainata dai 41 punti di Jaylen Brown e dai 21 punti di Jayson Tatum, che ha completato la sua performance con 7 rimbalzi e 6 assist. Nonostante i 40 punti di Devin Booker per i Suns, la squadra di Boston è riuscita a imporsi, consolidando ulteriormente il suo secondo posto nella Eastern Conference.

Ritorno alla vittoria per i Warriors e altri risultati

Dopo una serie di cinque sconfitte consecutive, i Golden State Warriors sono tornati a sorridere, battendo i Washington Wizards per 125-117. La vittoria è arrivata nonostante l’assenza di alcuni titolari di spicco, tra cui Stephen Curry.

A brillare dalla panchina è stato Kristaps Porzingis, autore di ben 30 punti. La notte NBA ha visto anche altre squadre imporsi: i Portland Trail Blazers hanno vinto contro i Brooklyn Nets (114-95), i Chicago Bulls hanno superato i Memphis Grizzlies con un netto 132-107, e i New Orleans Pelicans hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks per 129-111.