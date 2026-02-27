Parma e Cagliari si sfidano venerdì 27 febbraio alle 20:45 sul terreno dello Stadio Ennio Tardini, nel cuore della regular season di Serie A (27ª giornata). La città ducale si prepara ad accogliere i sardi per uno snodo delicato del campionato: i gialloblù arrivano sull’onda lunga di una vittoria esterna di prestigio, mentre i rossoblù devono fare i conti con assenze pesanti e la necessità di punti per la corsa salvezza.

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari

Le scelte dei due tecnici sembrano avviate verso la continuità tattica. Per i padroni di casa, mister Cuesta dovrebbe confermare il suo 5-3-2, emancipato dalla recente impresa milanese.

Fra i pali Corvi, supportato dai braccetti Britschgi, Delprato e Troilo, con Valenti e Valeri sugli esterni. In mediana spazio all'equilibrio di Bernabè, al dinamismo di Nicolussi Caviglia e al filtro di Keita. Davanti, la spinta e l'estro di Strefezza in appoggio a Pellegrino, riferimento avanzato. La panchina segna il ritorno di Suzuki, finalmente recuperato, oltre a Circati che ha scontato la squalifica.

Sul fronte rossoblù, Pisacane ruota invece attorno al modulo 4-3-1-2. Caprile confermatissimo tra i pali, difesa composta da Zappa, Ze Pedro, Dossena e Obert. A centrocampo, Adopo e Sulemana presidiano la mediana insieme a Liteta che appare favorito su Idrissi; larghi possibili inserimenti di Palestra o dello stesso Idrissi, con la trequarti presumibilmente affidata a Sebastiano Esposito.

In attacco la coppia Kilicsoy ed Esposito (S.). In difesa pesa l’assenza per squalifica di Mina, mentre Folorunsho torna disponibile ma non al meglio. Panchina lunga, ma diversi rientri ancora da monitorare.

Quote, Parma avanti ma c’è equilibrio

I quotisti vedono un Parma leggermente favorito, ma non si tratta di un dominio netto. William Hill quota la vittoria interna a 2.30, il pareggio a 2.75 e il successo degli ospiti a 3.40.

Valori simili anche per Bet365: 2.35 per i gialloblù al Tardini, 2.90 per il pari, mentre l’exploit isolano è valutato a 3.50. I bookmaker danno dunque credito al fattore campo ducale senza escludere colpi di scena, con il segno X particolarmente basso segnale di una sfida aperta.

Statistiche: i protagonisti attesi e le certezze della stagione

Per i padroni di casa, Mateo Pellegrino si conferma l’uomo più atteso in zona gol: il centravanti argentino, classe 2001, ha accumulato 2140 minuti in 26 presenze e ha già timbrato il cartellino 7 volte, con un assist a referto e un contributo costante anche nella battaglia dei duelli (166 vinti su 394).

Statistiche che raccontano un attaccante ruvido, abile nei movimenti d’area e nella conquista di falli (48 subiti, 58 commessi), con tre ammonizioni e un rigore trasformato. A supportarlo in mezzo al campo, Lamine Keita incarna equilibrio e sostanza: ventitreenne belga, ha disputato 2045 minuti in 25 presenze, sempre più centrale nei meccanismi gialloblù. Pur avendo segnato poco (nessun gol e solo un assist in stagione), Keita si fa sentire con 58 tackles, 30 intercetti e una percentuale alta di duelli vinti (141 su 220). Un polmone del centrocampo, in grado di limitare il gioco avversario e cucire la manovra: 805 passaggi tentati e 23 dribbling superati. Sul fronte rossoblù spicca la crescita del talento emergente Marco Palestra: a soli 20 anni, il centrocampista di Buccinasco ha preso parte a 25 gare, per un totale di 2151 minuti.

I suoi numeri spiegano l’importanza tattica nel Cagliari: 1 gol, 4 assist, ma soprattutto una presenza costante nei duelli (178 conquistati su 282), oltre a 44 dribbling riusciti e 21 passaggi chiave. Ben 78 falli subiti testimoniano anche quanto sia nel mirino delle difese avversarie. In avanti, Semih Kilicsoy – giovane attaccante turco classe 2005 – si è presentato con 4 gol in 17 presenze in maglia rossoblù, frutto di 806 minuti e 8 tiri nello specchio. Non ha ancora fornito assist, ma le sue accelerazioni (10 dribbling riusciti su 20 tentati) e la capacità di farsi trovare pronto in area lo rendono un osservato speciale. A orchestrare la manovra fra le linee ci sarà Sebastiano Esposito: il classe 2002 nativo di Castellammare di Stabia ha collezionato 25 presenze nel Cagliari (1793 minuti, 3 gol, 4 assist), e nella stagione in maglia rossoblù ha brillato per 48 passaggi chiave, 13 dribbling completati e 103 duelli vinti. Si conferma così uno degli uomini di maggior estro della squadra isolana, nonché abituato a far girare il motore offensivo della formazione di Pisacane.