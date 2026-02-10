Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha analizzato la sconfitta subita a Roma, affermando a Sky Sport che “quando si perde è chiaro che c’è sempre qualcosa che si può fare meglio”. Ha poi aggiunto che “è difficile sostenere che la Roma sia in emergenza, basti pensare alla gara d’andata quando Baldanzi giocava falso nove, oggi avevano un attaccante vero come Malen”.

Il mister ha espresso rammarico per la prestazione generale della squadra: “Dispiace perché abbiamo sbagliato tanto, la squadra non ha offerto una prestazione brillante”. Nonostante ciò, ha riconosciuto che “se la Roma lotta per certi obiettivi ci sarà un motivo”.

Il percorso da allenatore e l’ambizione

Pisacane ha poi condiviso alcune riflessioni sul proprio avvio di carriera da allenatore: “Ho iniziato ora praticamente e devo ancora fare tanto. Sicuramente possiedo la fame e l’ambizione, come le avevo da calciatore e che mi hanno permesso di costruire una discreta carriera anche senza i mezzi tecnici per approdare in Serie A. Eppure ci sono arrivato, grazie alle letture tattiche”.

Il giudizio su Palestra e il ruolo di Gattuso

Infine, commentando le prestazioni del giovane Palestra, Pisacane ha dichiarato: “Difficile trovare aggettivi per Palestra, sta facendo bene. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, ma se sia pronto per la Nazionale spetterà dirlo a Gattuso”.