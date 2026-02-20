La Federcalcio brasiliana (CBF) ha inoltrato una richiesta formale alla FIFA e alla UEFA affinché intervengano con la massima severità nel nuovo caso di razzismo che ha coinvolto il calciatore Vinícius Jr. La sollecitazione, espressa attraverso comunicati ufficiali firmati dal presidente Samir Xaud, mira a ottenere un’indagine scrupolosa e l’applicazione di sanzioni esemplari nei confronti dei responsabili degli episodi.

Richiesta di intervento alle istituzioni calcistiche

La CBF ha esplicitamente richiesto alla FIFA di esercitare un attento monitoraggio sulla vicenda e alla UEFA di adottare tutte le misure necessarie per l’identificazione e la punizione dei colpevoli degli insulti razzisti rivolti a Vinícius Jr.

Il documento evidenzia l’importanza di considerare attentamente le testimonianze dirette della vittima e di coloro che hanno assistito all’incidente.

Dettagli sull’episodio di razzismo

L’incidente si è verificato durante un incontro di Champions League tra Benfica e Real Madrid. Vinícius Jr. ha denunciato di essere stato oggetto di cori e insulti a sfondo razzista da parte di un giocatore del Benfica. In seguito alla segnalazione, l’arbitro ha prontamente attivato il protocollo antirazzismo, sospendendo temporaneamente la partita per gestire la situazione.

Procedimenti in corso e possibili sanzioni

Il Real Madrid ha già fornito alla UEFA tutta la documentazione disponibile in merito all’episodio, comprendente materiale video e testimonianze.

La UEFA ha formalmente aperto un’inchiesta, affidando la gestione del caso a un ispettore di Etica e Disciplina. Qualora le accuse venissero confermate, il regolamento sportivo prevede una squalifica minima di dieci partite per il giocatore coinvolto.

Parallelamente, il governo portoghese ha avviato una procedura amministrativa per fare piena luce sull’accaduto. Anche la FIFA, per voce del suo presidente Gianni Infantino, ha espresso una ferma condanna verso ogni forma di razzismo nel calcio, elogiando l’operato dell’arbitro per aver applicato il protocollo antirazzismo.