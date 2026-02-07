Sarà il venerdì sera della ventitreesima giornata di Liga a offrire il palcoscenico della Reale Arena di San Sebastián alla sfida tra Real Sociedad ed Elche, in programma il 7 febbraio alle 21:00. In palio tre punti che potrebbero pesare sul cammino europeo dei baschi e sulla lotta salvezza degli ospiti. L’incontro promette emozioni e mette di fronte due squadre dalle ambizioni differenziate: la squadra txuri-urdin cerca continuità per inserirsi tra le grandi di Spagna, mentre i franjiverdes inseguono punti vitali in trasferta contro un’avversaria storicamente ostica tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Elche

Entrambe le formazioni dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-4-2. La Real Sociedad si affida tra i pali ad Alex Remiro, protetto da una linea a quattro formata da Aramburu e Sergio Gomez sulle corsie, con Jon Martin e Zubeldia al centro. In mezzo al campo i padroni di casa puntano sulla freschezza di Luka Sucic e Jon Gorrotxategi, affiancati da Gonçalo Guedes e Carlos Soler. In avanti, spazio alla coppia formata da Pablo Marín e dal capitano nonché faro offensivo Mikel Oyarzabal.

Dall’altra parte, l’Elche risponde con la stessa disposizione: in porta Inaki Pena, difesa composta da Affengruber, Victor Chust, John Donald e Adria Pedrosa. A centrocampo spingeranno Federico Redondo e Marc Aguado, completati sugli esterni da German Valera e Grady Diangana.

In attacco spazio al dinamismo del giovane Álvaro Rodríguez in coppia con il più esperto André Silva.

Quote: txuri-urdin favoriti tra le mura amiche

I favori del pronostico sorridono nettamente alla Real Sociedad, almeno secondo i principali bookmaker: William Hill quota infatti la vittoria interna a 1.65, il pareggio a 3.90 e il colpo esterno dell’Elche a 4.80.

Il fattore campo e le recenti prestazioni dei padroni di casa indirizzano dunque le previsioni, ma la Liga insegna che anche i valori sulla carta possono essere sovvertiti da atteggiamenti grintosi e sorprese improvvise.

Le statistiche chiave: Oyarzabal faro dei baschi, Rodríguez arma Elche

Mikel Oyarzabal resta il punto di riferimento offensivo della Real Sociedad.

Il capitano è garanzia di pericolosità costante: in questa Liga è già a quota 8 gol in 19 presenze, tutti da titolare, e impreziosisce lo score con 3 assist e ben 24 tiri nello specchio su 42 totali. I suoi 403 passaggi e 28 chiave rivelano anche una propensione a dialogare con la squadra, non limitandosi al solo ruolo finalizzatore. Sempre presente e generoso nei duelli (221 totali, 91 vinti), Oyarzabal sa anche creare superiorità numerica con 21 dribbling riusciti su 37.

A centrocampo da tenere d’occhio il croato Luka Sucic, che finora ha raccolto 9 presenze in Liga quasi sempre da subentrato, portando freschezza e dinamismo: con 152 passaggi e 3 chiave, aggiunge qualità nella costruzione, anche se il contributo offensivo attende ancora di sbloccarsi.

L’Elche non parte sconfitto e si affida ad André Silva ed Álvaro Rodríguez in avanti. Il bomber portoghese fin qui ha realizzato 4 reti in 16 apparizioni (10 dal primo minuto), tirando verso la porta avversaria in 8 occasioni su 16 tentativi. La sua fisicità si riflette anche nei duelli (113 totali, 42 vinti) e nello sviluppo del gioco di squadra, come certificato dai 15 passaggi chiave.

La vera rivelazione però è certamente Álvaro Rodríguez, tra i più giovani in campo ma già con numeri di rilievo: per lui 5 gol e 4 assist in 19 presenze, una media-voto di 7.09 e la grande capacità di accendersi nei momenti decisivi. La sua forza nei duelli aerei e la capacità di saltare l’uomo (24 dribbling riusciti su 44 tentativi) danno brio all’attacco franjiverde, insieme a 19 passaggi chiave che testimoniano visione di gioco e altruismo sottoporta.

Per ambedue le squadre la scommessa principale resta la capacità di concretizzare le chance create: la sfida tra Oyarzabal e Rodríguez, tra esperienza e gioventù, promette scintille e duelli senza esclusione di colpi nei sedici metri.
