Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha delineato le ambizioni della sua squadra in vista della sfida casalinga contro il Sassuolo, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. L’allenatore ha sottolineato la somiglianza tra le due formazioni, fissando l’obiettivo: “faremo di tutto per ottenere i tre punti”.

Le dichiarazioni di Runjaic alla vigilia

In conferenza stampa, Runjaic ha ricordato il precedente scontro d’andata a Reggio Emilia, definendolo una “sconfitta meritata”. Ha poi aggiunto: “Loro hanno un potenziale simile al nostro, con una chiara e interessante organizzazione e buona qualità individuale.

Faremo di tutto per ottenere i tre punti. Serve la giusta intensità, che ci è mancata a Lecce”.

Sul fronte offensivo, l’allenatore ha fatto il punto sulla condizione di Zaniolo: “Si è allenato molto bene. Non mi aspetto i miracoli da lui, ma può comunque fare la differenza per la nostra squadra. Sono ottimista, ma non mi sbilancerò su chi giocherà in attacco assieme a lui”.

Runjaic ha inoltre fornito aggiornamenti sugli infortunati: “Buksa tornerà a disposizione, ma solo per la panchina, mentre Kamara sarà ancora out. In settimana tornerà in gruppo, in prospettiva Bologna”.

Riguardo alla difesa, ha elogiato Solet: “Ha sempre voglia di farsi dare il pallone. Negli ultimi due mesi ha stabilizzato il livello delle sue prestazioni, mostrando grande concentrazione e passione.

Contribuisce molto anche alla fase offensiva con passaggi filtranti. Ora deve ridurre il numero degli errori commessi, esattamente ciò che fa la differenza tra un buon livello e l’eccellenza che ambisce a raggiungere. Non abbiamo una vera e propria alternativa a Solet: è un perno della nostra squadra e, assieme a Karlstrom, è colui che ha avuto il minutaggio più alto”.

Infine, sul possibile utilizzo del VAR, Runjaic ha preferito non entrare nel merito: “Parlarne è importante, visto che tanti sono scontenti dell’attuale utilizzo. Spero che si trovi una soluzione che accontenti tutti, ma nel calcio ciò è impossibile. Il bello di questo sport è anche questo, la discussione che lo accompagna per l’intera settimana.

Il VAR deve restare al servizio dell’arbitro e non sostituirsi a lui”.

Contesto e precedenti del match

Il match tra Udinese e Sassuolo si gioca oggi, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 12.30 alla Bluenergy Arena di Udine. Nei precedenti confronti in Serie A, il Sassuolo è imbattuto da quattro sfide contro l’Udinese (una vittoria e tre pareggi), dopo aver perso cinque delle sette precedenti. L’Udinese, in casa, è imbattuta da sei sfide contro i neroverdi (tre vittorie e tre pareggi), segnando in media 2,2 gol a partita. Tuttavia, i friulani hanno pareggiato le due più recenti gare interne contro il Sassuolo, tante volte quante nelle prime nove. Inoltre, in tutti gli ultimi sette confronti tra le due squadre entrambe hanno trovato la rete, con una media di 3,6 gol a incontro.