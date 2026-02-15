Nella ventisettesima giornata della Serie C girone B, finisce in parità la gara tra Guidonia Montecelio 1937 FC e Forlì. Molte occasioni per entrambe le squadre durante il match, ma nessuna squadra riesce ad uscire dal "Città dell'Aria" con i tre punti.

La partita

Le due squadre arrivano a questo match con un punto di distanza l'una dall'altra in classifica, con i padroni di casa fermi a 30 punti e gli ospiti che inseguono a 29 punti.

La squadra di mister Ginestra non trova i tre punti da Novembre, con le ultime nove partite dove i laziali hanno raccolto sei pareggi e tre sconfitte.

Rispetto al pareggio contro il Bra dell'ultima giornata, Ginestra inserisce nell'undici titolare Frascatore, Viteritti, Santoro, Sannipoli e Starita al posto di Mulè, Zappella, Tascone, Russo e Spavone.

Negli ospiti invece rispetto alla vittoria casalinga contro il Pontedera, mister Miramari schiera dal primo Manetti e Selvini per Manrdelli e Scaccabarozzi.

La gara parte subito a ritmi alti con il Forlì che si rende pericoloso subito al quarto minuto con De Risio con un tiro dalla distanza deviato in angolo da Avella. Tre minuti dopo, i biancorossi trovano il vantaggio: dopo una percussione sulla destra di Manetti il suo passaggio finisce tra i piedi di Macrì che la piazza alle spalle del portiere di casa.

Il Guidonia soffre inizialmente l'aggressione alta degli ospiti ma al quattordicesimo riesce a creare la prima occasione, con Tessiore che si inserisce bene e calcia, ma il suo tiro è debole e viene bloccato da Martelli.

Al ventitreesimo arriva il pareggio: su corner battuto da Santoro, Zuppel anticipa Cavallini e insacca l'uno pari.

I molti falli spezzano il ritmo della gara con l'occasione successiva che arriva al quarantesimo con una punizione al limite di Santoro che finisce alta sulla traversa. Due minuti più tardi i padroni di casa concludono la rimonta: Errico si libera sulla destra e lascia partire un cross perfetto sui piedi di Sannipoli che in spaccata porta in vantaggio i laziali al tramonto della prima frazione di gioco.

Nell'intervallo Miramari stravolge la squadra effettuando tre sostituzioni. Il Forlì parte forte e al cinquantesimo trova la rete del pareggio con Palomba che su angolo insacca di testa dopo un'ottima sponda di Saporetti.

Al cinquantesimo Macrì ci prova ma il suo tiro viene murato da Avella, il Guidonia riparte e si ritrova con Starita, che a tu per tu con Martelli spreca l'occasione per riportare i suoi in vantaggio. Macrì e Palomba provano a rendersi pericolosi ma entrambi i tiri trovano l'opposizione di Avella. Nei minuti di recupero Ilari ha l'occasione del match point, ma da distanza ravvicinata il suo tiro viene bloccato da Avella.

Finisce così un match molto equilibrato davanti ai 460 spettatori, dove entrambe le squadre hanno dimostrato coraggio e voglia di uscire dal rettangolo verde con i tre punti. Nella prossima giornata il Guidonia affronterà la Pianese in trasferta, mentre il Forlì sarà ospite della Ternana.