Guidonia Montecelio e Ternana si sono affrontate nella trentatreesima giornata della Serie C [VIDEO] Sky Wi-Fi, con il risultato di uno a uno. Il Guidonia Montecelio reduce da tre risultati utili consecutivi, si presenta al match con solo due cambi nell'undici iniziale rispetto alla gara di settimana scorsa contro il Campobasso: mister Ginestra inserisce Tounkara e Zappella per Russo ed Esempio.

Per le "fere", anche Pasquale Fazio, reduce dal pareggio contro la Sambedettese alla sua prima gara da allenatore della Ternana, opta per due cambi nell'undici iniziale, con Maestrelli e Orellana che prendono il posto di Capuano e Vallocchia.

Il match

La gara parte subito con ritmi molto alti e la prima occasione arriva all'ottavo minuto, con Orellana che imbuca bene in area Panico ma l'attaccante ospite non riesce ad essere preciso sottoporta dopo aver dribblato Stellato.

Dopo questa occasione fallita per gli ospiti, si sveglia il Guidonia che si rende pericolosa in diverse occasioni. Al diciassettesimo Tounkara ruba palla a centrocampo e parte in progressione, dopo aver superato agevolmente Martella, serve Spavone che dal limite calcia un rasoterra potente, il suo tiro viene deviato benissimo in angolo da D'Alterio. Al ventottesimo Zappella riesce a liberarsi sulla sinistra e fa partire un cross che raccoglie in area Tounkara, la sua conclusione però viene murata di nuovo in angolo dal portiere ospite.

Senza più altre occasioni rilevanti termina la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia sulla falsa riga della prima frazione. Il Guidonia attende mentre la Ternana cerca a più riprese la via del gol: al cinquantesimo Ferrante spreca da ottima posizione calciando centrale, mentre al sessantaduesimo è McJannet a provarci con una conclusione dal limite. Al settantaduesimo arriva il gol che sblocca il match: Aramu, da poco entrato, riesce a trovarsi uno spazio e calciare, il suo tiro viene respinto da Stellato con la palla che viene raccolta da Orellana che abilmente appoggia per Majer che, dal limite, la piazza all'angolino. Il vantaggio ospite scuote il Guidonia, con Ginestra che mischia le carte inserendo Zuppel, Sannipoli, Marchioro e Russo.

Proprio quest'ultimo, all'ottantaduesimo trova un varco per Tessiore che dai venti metri scarica un tiro al volo imparabile che regala il pareggio alla compagine laziale.

Al novantesimo la Ternana riesce a trovare il gol del due a uno, ma il direttore di gara tra le protese accese delle "fere", annulla la rete per un fallo dell'attaccante scuola Roma su Mulè.

Termina così il match con un punto a testa che giova ad entrambe le squadre; in tribuna molti volti noti tra i quali Sandro Pochesci, Cristian Daniel Ledesma, Fabrizio Miccoli e Massimo Ferrero.

Per il Guidonia Montecelio il prossimo appuntamento sarà contro la Juventus Next Gen in trasferta, mentre la Ternana avrà il turno infrasettimanale di recupero proprio contro la società piemontese e domenica ospiterà in casa il Perugia nel derby umbro.