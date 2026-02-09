Il futuro di Weston McKennie è uno dei temi più caldi del momento, con la Juventus chiamata a fare chiarezza su una situazione contrattuale che potrebbe diventare presto complica da risolvere. Secondo le ultime indiscrezioni riferite su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, il centrocampista americano sarebbe infatti finito nel mirino di due allenatori di primo piano come Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri. Un attestato di stima importante, che conferma come il classe 1998 continui a essere considerato un profilo affidabile e funzionale.

Gasperini lo vuole a Roma: McKennie perfetto per gli “schemi” del Gasp

Gian Piero Gasperini, oggi alla guida della Roma, vedrebbe in Weston McKennie il prototipo ideale del mediano di inserimento per i suoi sistemi di gioco. Secondo Schira, l’americano rappresenterebbe una pedina perfetta per gli “schermi” del tecnico piemontese, capace di abbinare intensità, corsa e capacità di attaccare l’area senza palla. Qualità che il Gasp ricerca da sempre nei suoi centrocampisti, chiamati a sostenere ritmi elevati e a garantire presenza costante in entrambe le fasi.

Allegri e l’Inter sullo sfondo: la Juventus prova il rinnovo

Non solo Gasperini. Anche Massimiliano Allegri, che ha già allenato McKennie ai tempi della Juventus, lo riabbraccerebbe volentieri nel suo Milan.

Nei piani del tecnico livornese, l’americano andrebbe a comporre il “mediano d’assalto” della linea a tre dei rossoneri, garantendo equilibrio, aggressività e inserimenti senza palla. Sullo sfondo resta vigile anche l’Inter, da sempre molto attenta alle opportunità a parametro zero: qualora McKennie non dovesse rinnovare con la Juve, il club nerazzurro potrebbe trasformare l’interesse in qualcosa di concreto. La Juventus, però, non intende restare a guardare. Sempre secondo Nicolò Schira, la dirigenza bianconera proverà a far firmare il prolungamento all’americano prima dell’estate, magari trovando una mediazione rispetto alla richiesta da 4,5 milioni di euro avanzata dall’entourage del calciatore. Un tentativo decisivo per evitare di perdere un profilo ancora molto ambito sul mercato.