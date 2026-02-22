Al Stadium of Light va in scena domenica 22 febbraio alle ore 15:00 una sfida dalla posta pesante tra Sunderland e Fulham. Le due squadre si troveranno di fronte in occasione della 27ª giornata di Premier League 2025/26, in quello che promette scintille tra i Black Cats e i Cottagers. L'equilibrio della gara e la voglia di riscatto animano entrambe, chiamate a una prestazione maiuscola in una fase cruciale del campionato inglese.

Le probabili formazioni di Sunderland-Fulham

L’undici scelto dal Sunderland si dispone con il 4-2-3-1: tra i pali Robin Roefs, davanti a lui linea difensiva formata da Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo.

In mediana spazio a Sadiki e Le Fee, mentre Hume, Diarra e Angulo supporteranno il terminale offensivo Brian Brobbey, al centro dell’attacco.

Stesso modulo anche per Fulham, che risponde con Bernd Leno in porta. Difesa a quattro composta da Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon. A centrocampo Berge e Iwobi saranno i perni davanti alla difesa; sulla trequarti agiranno Wilson, Smith Rowe e Chukwueze, con Raul Jimenez riferimento avanzato.

Quote: equilibrio assoluto secondo i bookmaker tra Black Cats e Cottagers

Il giudizio dei principali bookmaker riflette un equilibrio quasi totale tra Sunderland e Fulham.

Bwin quota la vittoria dei padroni di casa a 2.60, il pareggio a 3.30 e il colpo esterno del Fulham a 2.70. La parità di forze emerge anche da William Hill, che fissa sia il successo interno che quello ospite a 2.62, con il segno X a 3.10. Chiude il quadro Bet365, dove la vittoria dei Black Cats è a 2.75, il pari a 3.25 e il trionfo dei londinesi ancora a 2.70. Numeri che raccontano una vigilia incerta e nessun vero favorito.

Le statistiche: fari puntati su Brobbey e Chukwueze

In casa Sunderland spicca Brian Brobbey, che ha disputato 21 gare finora in Premier League, di cui 12 da titolare, per un totale di 1144 minuti sul rettangolo verde.

L’attaccante olandese, classe 2002, ha realizzato 5 gol e 1 assist, sfruttando al massimo le occasioni, come dimostrano i 10 tiri nello specchio su 16 tentati. Brobbey si è dimostrato utile anche nella fase di pressing, con 73 duelli vinti su 160 e 23 falli subiti, mentre in zona dribbling (1 riuscito su 5 tentativi) rimane ancora migliorabile.

Sempre tra le fila dei Black Cats, occhi anche su Nilson Angulo: il giovane attaccante ecuadoriano ha all’attivo 2 presenze e 92 minuti giocati in stagione. Pur partendo spesso dalla panchina, Angulo ha messo in mostra spunti interessanti con 2 dribbling riusciti su 4 tentati e una precisione impeccabile nei tiri, entrambi finiti nello specchio della porta nelle poche conclusioni provate.

Una presenza che dà profondità e imprevedibilità alla manovra offensiva del Sunderland.

Dall’altra parte, il Fulham trova slancio nella fantasia di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, alle sue prime vere esperienze nel campionato inglese, ha collezionato 13 apparizioni (6 da titolare) trovando un’ottima media voto di 7.03 grazie a 3 reti e 4 assist. Il dato che più sorprende è nei dribbling: ben 17 riusciti su 30 tentati, a testimoniare una vivacità che spesso mette in crisi le difese avversarie. Il contributo si estende anche in fase di costruzione, con 16 passaggi chiave e 35 duelli vinti su 69.

In prima linea per i londinesi, Raul Jimenez porta il peso dell’attacco con l’esperienza di chi ha già vissuto mille battaglie in giro per l’Europa.

Finora 6 gol e 3 assist in 25 partite, condite da 1726 minuti in campo e 41 tiri tentati. L’attaccante messicano si è dimostrato anche utile in fase di raccordo (20 passaggi chiave) e in lotta sui palloni sporchi (117 duelli vinti su 293), ma il dato dei 35 falli commessi sottolinea una propensione alla fisicità che può costare cara nei momenti topici del match.
