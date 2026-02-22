Il Tottenham si prepara a sfidare i rivali cittadini dell’Arsenal per il 27° turno della Premier League 2025/26, in programma domenica 22 febbraio alle 17:30 al Tottenham Hotspur Stadium. Si tratta dell’infuocato North London Derby, una delle sfide più sentite e attese del calcio inglese, quando la rivalità tra Spurs e Gunners si rinnova sotto i riflettori di Londra per una partita che vale molto più dei semplici tre punti. In palio ci sono prestigio, identità, e il predominio nella parte nord della capitale britannica. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento determinate a lasciare il segno, con l’Arsenal chiamato a confermare il suo ruolo di favorita dai pronostici, mentre il Tottenham sogna lo sgambetto.

Le probabili formazioni di Tottenham-Arsenal

Per questa edizione del North London Derby, il Tottenham schiererà il consueto 4-3-3 che vedrà tra i pali Guglielmo Vicario, protetto da una linea difensiva formata da Archie Gray, Radu Dragusin, Micky van de Ven e Djed Spence. A centrocampo spazio alla solidità di Conor Gallagher, Yves Bissouma e Pape Sarr, elementi fondamentali nella geometria degli Spurs. Nel tridente offensivo spiccano i nomi di Mathys Tel, Dominic Solanke e Xavi Simons, con Solanke punto di riferimento centrale e Mathys Tel pronto a sfruttare la sua rapidità negli inserimenti.

L’Arsenal risponde con un 4-2-3-1 ricco di talento e qualità. Tra i pali ci sarà David Raya, coperto dal quartetto difensivo composto da Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel e Piero Hincapie.

In mediana la coppia Zubimendi-Rice garantisce equilibrio e forza fisica. Sulla trequarti Madueke, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli agiranno alle spalle dell’uomo più atteso in casa Gunners, Viktor Gyökeres, chiamato a fare la differenza su un palcoscenico dove ogni tocco può essere decisivo.

Quote: Arsenal padrone dei pronostici secondo i bookmaker

I principali siti di scommesse non hanno dubbi: la bilancia pende tutta verso la sponda rossa del North London.

Secondo Bwin, il successo degli Spurs è offerto a 5.50, mentre il pareggio si gioca a 4.00 e l’Arsenal favorito a 1.58. Ancora più netti i numeri di William Hill, che quota la vittoria del Tottenham addirittura a 5.80, il pareggio a 3.80 e il colpo esterno dei Gunners a 1.57. Da Bet365 scenario simile, con Tottenham a 6.00, pareggio 4.00 e Arsenal fermo a 1.57.

Tutti i bookmaker, dunque, vedono l’Arsenal decisamente più avanti nelle possibilità di portare a casa la vittoria, sottolineando il divario percepito tra le due rose in questo momento della stagione.

Statistiche chiave: Solanke il trascinatore Spurs, Gyökeres uomo del destino Arsenal

Domina la scena in casa Tottenham Dominic Solanke, chiamato a fare la differenza proprio nel giorno del derby.

Nelle prime sette presenze in maglia Spurs, Solanke ha realizzato due gol in 408 minuti, mostrando la capacità di essere decisivo anche partendo dalla panchina. Pur non essendo un attaccante prolifico nel breve, il suo contributo fisico nei duelli (60 totali, 23 vinti) e la presenza in area fanno di lui una pericolosa mina vagante nelle aree avversarie.

Occhi puntati anche sul giovane Mathys Tel, che mixa rapidità e intraprendenza. In 19 presenze stagionali, Tel ha trovato tre reti, abbinando 16 dribbling riusciti su 29 tentativi e una presenza costante nelle fasi cruciali della manovra offensiva. Pur partendo spesso dalla panchina, la sua incisività con 47 duelli vinti su 111 ne fa un’arma interessante anche per scardinare la difesa Gunners nel secondo tempo.

L’Arsenal risponde in avanti puntando tutto su Viktor Gyökeres, l’uomo che ha già messo a segno 8 gol in 25 apparizioni di Premier. Giocatore dotato di fisicità (50 duelli vinti su 160) e capace di incidere anche dal dischetto con due rigori trasformati, Gyökeres rappresenta il principale terminale offensivo nella scacchiera di Arteta. Al suo fianco, Gabriel Martinelli si è distinto soprattutto in termini di assist (2 in 21 presenze) e dribbling (16 riusciti su 28), pur avendo trovato la rete soltanto in una circostanza nei 724 minuti giocati.