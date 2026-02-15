L’Udinese è stata sconfitta in casa per 1-2 dal Sassuolo nella venticinquesima giornata del campionato di Serie A. I friulani erano passati in vantaggio con Solet al decimo minuto, ma nella ripresa gli ospiti hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Laurientè al cinquantaseiesimo e di Pinamonti al cinquantottesimo.

Il vantaggio iniziale dell’Udinese

La partita si è sbloccata precocemente, già al decimo minuto. Solet è stato abile nell’anticipare Koné e, con un preciso inserimento in area, ha superato Muric con un colpo di punta. Questo gol ha inizialmente illuso l’Udinese, che ha mantenuto il vantaggio fino all’intervallo.

La rimonta del Sassuolo nella ripresa

La seconda frazione di gioco ha visto una reazione decisa da parte del Sassuolo. Al cinquantaseiesimo minuto, Laurientè ha siglato la rete del pareggio, sfruttando un assist di tacco fornito da Pinamonti. Solamente due minuti dopo, lo stesso Pinamonti ha completato la rimonta con un colpo di testa vincente, su cross proveniente dalla fascia. Nonostante un tentativo di pareggio da parte dell’Udinese, annullato successivamente per un tocco di mano di Bertola, i padroni di casa non sono riusciti a recuperare lo svantaggio.

Conclusione della partita

Il Sassuolo ottiene una vittoria esterna al Bluenergy Stadium grazie a un ribaltone nella ripresa. L’Udinese, dopo un avvio di gara promettente, non è riuscita a contenere la reazione degli avversari.

Cronaca dei gol

La cronaca dettagliata conferma l’apertura delle marcature da parte di Solet per l’Udinese al decimo minuto. Nella ripresa, sono stati Laurientè e Pinamonti a ribaltare il risultato, segnando rispettivamente al cinquantaseiesimo e al cinquantottesimo minuto.